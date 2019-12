Škoro: Franjo Tuđman je bio vođa, a poslije njega poslovođe

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro poručio je u nedjelju na predizbornom skupu u Rijeci kako je on neovisan i nitko ga ne može kupiti, zatražio je povećanje predsjedničkih ovlasti te je ustvrdio kako je Franjo Tuđman imao velike ovlasti i dobro radio svoj posao "jer je bio vođa, a sve poslije njega bile su poslovođe".

Predsjednik mora biti, a ja to nudim, jedan od nas i mora imati vjerodostojnost, čiste ruke, toplo srce, hladnu glavu, slušati, voljeti i zastupati svoj narod, ali i odstupiti ako mu narod kaže da više nije dobrodošao, kazao je Škoro.

Rekao je kako u zadnjih šest mjeseci nema toga što nisu 'nalajali' o njemu i njegovoj obitelji.

- Najgore je bilo to što su dirnuli u moju suprugu, ja sam im to oprostio, ali im nikada neću zaboraviti - kazao je Škoro navodeći da mu je supruga iz Kostrene, podrijetlom iz Hreljina, iseljeničko dijete.

Rekao je da je sve to zbog toga što je neovisan i ne mogu ga kupiti. Sanja, kaže, drugačiju Hrvatsku, a "sazrijelo je vrijeme da kradljivci naših pokradenih 20 godina otiđu s političke scene".

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naveo je i da je samo iz Rijeke otišlo 14 tisuća ljudi, da Primorsko-goranska županija spada u županije koja imaju najveću stopu iseljenika, a iz Hrvatske odlaze cijele obitelji.

Svugdje u svijetu se, ističe, cijene vrijedne hrvatske ruke i pamet, ali kod nas ne mogu uspjeti jer to ne dopuša naš korumpirani sustav, nezaustavljivo smo u padu u EU, iza nas je samo Bugarska, a pri tome mi padamo dok oni rastu.

Kazao je i da je tvrtka Đuro Đaković nekada zapošljavala preko 20 tisuća ljudi, sada tisuću te da zadnji posao od 200 milijuna nije otišao u tu hrvatsku tvornicu, nego u Izrael, jer smo preskupi, pa, kaže, razvijamo izraelsko gospodarstvo. Tako se ne postupa pažnjom dobrog gospodara, naglasio je.

Na Galebu obnoviti i sobu za žrtve komunističkog režima

Škoro ističe da novca ima, ali da su krivo raspoređeni. Ima, kaže, novca da se obnovi brod Galeb s 56 milijuna kuna, ali da Rijeka poplavi od malo jače kiše za to nema novca. Ima novca za brod čovjeka koji je vodio jedan totalitarstički sustav, a nadam se da će u na tom brodu obnoviti i jednu sobu za žrtve komunističkog režima, rekao je.

Škoro smatra da treba razriješti situaciju sa susjedima, među ostalim da moramo doći u posjed arhiva u Srbiji, razriješiti pitanje logora u Srbiji, nestalih.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Traži povećanje predsjedničkih ovlasti, jer, kaže, narod to želi, a sa sadašnjim ovlastima se ne može napraviti ništa.Tražim pravo da predsjednik može bez suglasnosti premijera raspisati referendum, tražim pravo suspenzivnog veta, da mogu reći da zakon nije dobar, da ga trebamo poslati na Ustavni sud. Tražim i da predsjednik ima pravo sazvati sjednicu Vlade i da ima pravo njome predsjedati, kazao je.

Moramo proglasiti gospodarski pojas

- Pokojni predsjednik Tuđman je imao velike ovlasti i mislim da je dobro radio svoj posao, jer je bio vođa, ovo sve dugo poslije su bile poslovođe, a neki čak imaju nešto lijepo reći o meni. Hvala im, ja za njih nikad nisam glasovao - rekao je Škoro.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

S Vladom želi razgovarati i o migrantskoj krizi te kaže da nije protiv pomoći jer među njima ima i političkih migranata, no i dodaje da je najviše migranata ekonomske prirode. Ocijenio je kako svatko tko se hvali da je propustio preko Hrvatske milijun ljudi, a ne zna kako se zovu i tko su, ne zna ništa o zakonima.

- Mi se kao nećemo braniti, ograđivati, pa ne moramo proglastiti ni gospodarski pojas, jer je to europsko more. Nije, to je hrvatsko more i mora biti proglašen gospodarski pojas - rekao je i naglasio da je za to da svi kapaciteti koji to mogu brane hrvatsku granicu, pa makar to trebala raditi i vojska.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rekao je da moramo pokrenuti gospodarstvo, a da je za to važno ulagati u obrazovanje. Smatra da nema ozbiljne strategije, jer se čini da je u reformi školstva najvažnija stvar nabavka tableta. (bs)

Tema: Predsjednički izbori