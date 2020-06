Škoro: 'Ja bih volio, želio i učinit ću sve da Plenković više ne bude premijer u Hrvatskoj'

Miroslav Škoro, lider Domovinskog pokreta, prepustio je prvo mjesto u prvoj izbornoj jedinici koalicijskom partneru Zlatku Hasanbegoviću, bivšem HDZ-ovcu, a sada predsjedniku Bloka za Hrvatsku

<p>Domovinski pokret predstavio je u srijedu kandidate koji će se boriti za glasove birača u <strong>prvoj izbornoj jedinici </strong>5. srpnja, koja obuhvaća sjeverozapadni dio Zagrebačke županije te dio centra i zapada Grada Zagreba. </p><p>- Mi smo sigurni da smo sastavili u ovom kratkom vremenu, u svega nekoliko tjedana, vrlo reprezentativnu listu na koju smo ponosni, listu koja će ostvariti dobar rezultat u ovoj jedinici i zbog koje ćete vi moći pisati tko je prešao preko zebre na crveno ili napravio ne znam već kakvu nepodopštinu u prošlosti - rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. </p><h2>Premijersko mjesto</h2><p>Što se tiče prepucavanja oko toga tko će biti premijer prilikom formiranja nove vlade, Škoro je poručio kako ovo nisu izbori za premijera već za mjesta u Saboru te da će birači odlučiti tko će biti premijer. </p><p>- I Plenković mora to svoje mjesto u Saboru osvojiti i onda, ovisno o broju mandata koje HDZ osvoji, sjesti i razgovarati o tome tko će što biti u novoj vlasti. Naviklo se na ponašanje HDZ-a da netko dođe i rukopoloži sljedećeg premijera, ali to ne ide tako. Tko će što biti, odlučit će birači, a ja bih volio, želio i potrudit ću se da Plenković ne bude više premijer u Hrvatskoj - poručio je Škoro dodavši kako su Plenkovićeve pošalice o ministarstvu sreće neozbiljne zato što u nekim zemljama doista i postoji takvo ministarstvo.</p><p>Što se tiče Plenkovićevih poruka da je glas za Domovinski pokret glas za SDP, Škoro ističe <strong>kako je to smiješno. </strong></p><p>- Ako je netko pomogao SDP-u da se rehabilitira i dođe s 15 posto prije dvije, tri godine, to je Plenković koji je slagao liste za europske izbore i dao kandidata za predsjedničke izbore - rekao je. </p><h2>Kandidat nepravomoćno osuđen za primanje mita</h2><p>Govoreći o SDP-ovu programu za zdravstvo te koji je plan Domovinskog pokreta po tom pitanju, Škoro je spomenuo prof. dr. <strong>Milana Vrkljana</strong>, predsjednika Odbora za zdravstvo Domovinskog pokreta. On će biti kandidat u II. izbornoj jedinici, a novinari su Škoru upitali hoće li biti teret stranci obzirom da je bio n<strong>epravomoćno osuđen za primanje mita, a slučaj je na kraju otišao u zastaru.</strong></p><p>- Koliko ja znam, Vrkljan nikada nije bio niti pravomoćno niti u bilo kojem drugom smislu osuđen za bilo što, podnio je valjanu dokumentaciju, koju smo predali DIP-u. Ne mislim da je bilo kakav teret, nego blagoslov, Mislim da je puno napravio i da će tek puno napraviti. I kada pogledam kandidate na drugim listama, koji su odslužili zatvorske kazne ili bili smjenjivani zbog korupcijskih afera, mislim da je Vrkljan čovjek koji može uzdignute glave hodati ovom zemljom i biti ponosan, a i mi što je s nama - poručio je Škoro. </p><p>Istaknuo je kako SDP i HDZ daju nerealna predizborna obećanja te istaknuo kako, što se zdravstva tiče, zdravstvene djelatnike treba mobilizirati kako bi se rasteretile bolnice. </p><p>- U Čakovcu i Varaždinu, koji su udaljeni nekoliko kilometara, funkcioniraju dvije bolnice, slično je i u Vukovaru i Vinkovcima. Moramo raditi na većoj mobilnosti zdravstvenih djelatnika i da se te bolnice rasterete. Problem je što što se očekuje da ćemo sljedećih 10-ak godina imati manjak od 2700 liječnika, a mi već sad imamo manjak zdravstvenih radnika, pucaju po šavovima i to se vidjelo u korona krizi. Mi smo zemlja koja je, nažalost, kolonija iz koje velike zemlje, poput Njemačke, isisavaju radnu snagu i gotove radnike, stručnjake - istaknuo je. </p><h2>Sestra nositeljica u četvrtoj jedinici</h2><p>Odgovarajući na pitanje o tome kako je sestru, <strong>Vesnu Vučemilović</strong>, postavio za nositeljicu liste u četvrtoj izbornoj jedinici, Škoro je poručio kako se on iz te odluke izuzeo te poručio kako tu nema ništa sporno. </p><p>- Aludirate na nepotizam, koji dolazi od latinske riječi koja znači nećak i predstavlja pogodovanje nekome da ga se uhljebi. Ako vi smatrate da je nekoga staviti na listu uhljebljivanje, a da nije uhljebljivanje staviti nekoga da vodi zračnu luku Dubrovnik, onda vi i ja imamo jako različitu percepciju što nepotizam je. Mislim da je predstavljanje gospodarskog programa i ono što će ona napraviti, najbolji garant da smo mi, bez mog sudjelovanja, izuzeo sam se, odabrali najbolju moguću kandidatkinju u četvrtoj izbornoj jedinici, a rezultat ćete vidjeti sami - rekao je. </p><p>Nositelj liste za prvu izbornu jedinicu, <strong>Zlatko Hasanbegović, </strong>istaknuo je kako je Grad Zagreb središte političkog života te da očekuje značajan broj osvojenih mandata u njoj.</p><p>- Siguran sam da će svojim uspjehom kandidati koalicije okupljene oko Domovinskog pokreta upravo u ovoj jedinici postaviti temelj svoje političke pobjede na izborima, a rezultat će biti činjenica da će Domovinski pokret biti okosnica buduće Vlade - poručio je Hasanbegović, koji se predstavio kao rođeni Zagrepčanin, po struci povjesničar, viši znanstveni suradnik na institutu Ivo Pilar, bivši ministar kulture te zastupnik u Saboru, kao i u Gradskoj skupštini.<br/> <br/> Na pitanje novinara da li bi sjedanje za stol sa SDP-om nakon izbora bio razlog da napusti koaliciju, Hasanbegović je poručio kako je <strong>Domovinski pokret jedina politička brana da SDP dođe na vlast.</strong></p><p>- Sve dosjetke Plenkovića s tim u vezi su besmislene. Ponovit će se scenarij iz 2012., Plenković će postići povijesni rezultat svoje političke pomajke Jadranke Kosor - rekao je Hasanbegović kojemu je upravo u prvoj izbornoj jedinici Plenković suparnik, kao nositelj HDZ-ove liste. </p><h2>Razlog pucanja pregovora s Mostom</h2><p>Škoro je Hasanbegoviću prepustio prvo mjesto u prvoj izbornoj jedinici pa će on biti nositelj liste za drugu izbornu jedinice, u kojoj će listu Mosta predvoditi Nino Raspudić. Na pitanje je li točno da su pregovori s Mostom propali upravo zato što je <strong>Raspudić tražio da na cijeloj listi za tu drugu jedinicu budu kandidati iz Mosta, Škoro je potvrdio. </strong></p><p>- On je sam izjavio na pitanje je li tražio cijelu izbornu jedinicu da jest i ja vam mogu potvrditi daje tražio svih 14 mjesta za svoju neovisnu listu. Domovinski pokret nije mogao pristati niti će ikada pristati na bilo kakvu ucjenu i prijedloge u kojima netko baštini sve za sebe. Mi mislimo da treba formirati liste i vlast na način da to rade najbolji među nama - rekao je Škoro dodavši da je Hasanbegoviću prepustio prvo mjestu u prvoj izbornoj jedinici jer smatra da je to najpoštenije. </p><p>- Ja sam rubno u prvoj izbornoj jedinici, ali u dogovoru s koalicijskim partnerima prepustio sam prvo mjesto u toj jedinici Hasanbegoviću jer je on pravi zagrebački dečko, a ja sam tu 20-ak godina, dotepenec, volim ovaj grad, ali ću ja u drugu jedinicu - rekao je. </p><p>Drugi na listi Domovinskog pokreta je <strong>Igor Peternel</strong>, koji je, kako se predstavio, diplomirao i doktorirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije te radi u sustavu visokog obrazovanja kao viši znanstveni suradnik.</p><p>- Bavio sam se 10-ak godina javnim radom kao potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora gdje sam se zalagao za vladavinu prava, promicao antitotalitarnost, bavio se individualnim ljudskim pravima i samim time stekao sam predispozicije da sve to skupa pretočim u politički rad i želju za promjenama u društvu - rekao je Peternel, inače <strong>bivši član SDP-a. </strong></p><p>Treći na listi je <strong>Tomislav Jonjić</strong>, rođen u Imotskom, zastupnik u Gradskoj skupštini, odvjetnik i povjesničar po struci. </p><p>- Sudionik je Domovinskog rata, radio je u diplomaciji kao veleposlanik u Bernu u Švicarskoj, autor je više 10-aka znanstvenih radova, knjiga - predstavio ga je Hasanbegović.</p><p>Iza njega je <strong>Željko Pervan,</strong> kojeg su predstavili kao stand-up komičara sa 80 milijuna pregleda na YouTubeu.</p><p>- Željko kroz svoj komičarski rad obrađuje društvene teme, relevantne, iz visoke politike i na specifičan, ironičan, ali duboko ozbiljan i istinit način - predstavio ga je Peternel. </p><p>Peta na listi je <strong>Barbara Knežević</strong>, koja dolazi iz Zaprešića. Magistra je prava, diplomirala na učiteljskoj akademiji u Zagrebu i vijećnica je u u Gradskom vijeću grada Zaprešića. <strong>Domagoj Bešker</strong> je na šestom mjestu, rođen u Trogiru, također magistar prava te glavni tajnik Bloka za Hrvatsku i saborskog kluba Hrvatskih suverenista. </p><p>Na sedmom mjestu našla se magistrica ekonomije i doktorandica sociologije, <strong>Ljiljana Vuletić</strong>, predsjednica Udruge roditelja djece oboljele od malignih bolesti i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske 2014. <strong>Ivan Krpan</strong>, diplomirani inženjer biotehnologije, po glasove birača ići će s osmog mjesta. </p><p>- Obavljao je više državnih dužnosti, sudionik je Domovinskog rata i odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti - rekao je Peternel.</p><p>Poduzetnica i vlasnica tvrtke, predsjednica Mjesnog odbora Podsused, <strong>bivša HSS-ovka, Petra Brekalo</strong>, našla se na devetom mjestu, dok je iza nje <strong>Sandra Bartulović</strong>, koja je diplomirala na arhitektonskom fakultetu te je vijećnica u Mjesnom odboru Maksimirska naselja. </p><p>Poduzetnik i profesor povijesti i geografije, <strong>Pero Ivančić</strong>, na 11. je mjestu, a iza njega Pero Kovačević, bivši saborski zastupnik, pravni ekspert za haška pitanja i član tima obrane generala u Haagu. Na 13. mjestu je <strong>Deana Leko,</strong> diplomirana ekonomistica s višegodišnjim iskustvom u organizaciji brojnih projekata iz područja turizma, kulture, umjetničkih, modnih i glazbenih događanja. </p><p>A na posljednjem mjestu našla se i <strong>najmlađa kandidatkinja Mia Belić (24),</strong> studentica međunarodnih odnosa, diplomacije, povijesti i filozofije, članica predsjedništva Bloka za Hrvatsku. Pokušali smo razgovarati s njom, kao najmlađom kandidatkinjom, ali odbila nas je <strong>poručivši kako se nije za to pripremila. </strong></p><h2>Zakon o obnovi</h2><p>Odgovarajući na pitanje hoće li staviti svoj potpis na HNS-ov i HDZ-ov Zakon o obnovi od potresa, Škoro je poručio da ne samo da će staviti potpis nego će, ako treba, inicirati puno amandmana da bi se donio kvalitetni Zakon.</p><p>- Vidjeli smo što se dogodilo, u tom raščišćavanju su više pomogli amateri, alpinisti, u procijeni štete pomogli su dragovoljci statičari, a vidjeli smo da su silni novci prošli kroz gradski proračun zadnjih 10-ak godina, a da ništa nije učinjeno na prevenciji. Žao mi je što su građani uopće dovedeni u situaciju da idemo na ove isforsirane izbore, a da taj zakon nije donesen - rekao je. </p>