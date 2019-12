Škoro, Milanović il' Kolinda: Tko je imao najbolji govor?

Zoran Milanović (SDP) poručio je u nedjelju nakon relativne pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora, u kojem je osvojio 29,5 posto glasova prema 26,7 posto glasova aktualne predsjednice i HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović, da "idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi".

Milanović, dopraćen na pozornicu sa suprugom uz zvuke pjesme Svadbasa "Treblebass" i tijekom govora često prekidan euforičnim pljeskom i skandiranjem, najavio je da "idemo u civiliziranu utakmicu i neka bolji pobijedi, vjerujem da sam taj bolji ja".

Najavio je da će se boriti da na izbore nagovori sve one kojima je hrvatski interes u prvom planu, da budemo solidarna država jer želi zemlju jednakih. Za dva tjedna bit će što bude, nema gorčine u meni, ali nema ni straha, istaknuo je.

"Smatram da sam zreo, spreman i u dobroj vjeri pripravan raditi ovaj posao, ali to je više od posla, to je način života. Nitko se u Hrvatskoj u kojoj ću ja biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda", ustvrdio je.

Svjestan sam da nisam svima po volji, ali prema svakome ću postupiti kao prema čovjeku. "Prema nikome s mržnjom, prema svima s dobrom vjerom. Svjestan sam da će biti i onih kojima se ne dopadam, ali je moj zadatak da se svima obratim - i onima koji će me podržati i ovima drugima", rekao je Milanović oduševljenom mnoštvu i zahvalio SDP-u na podršci.

Nitko u Hrvatskoj neće se osjećati kao građanin drugog reda

"U Hrvatskoj nitko ne smije biti drugi i nitko ne smije biti zapostavljen. Imate pravo na sreću i na miran život", poručio je Milanović.

Obećao je da se nitko u Hrvatskoj u kojoj će on biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda.

"Nemam one čvrste, financijske, izvršne instrumente da to ostvarim, morat ćete mi vjerovati na riječ i ovo što je pred nama je vjerovanje na riječ između dvoje kandidata temeljeno na onome što smo dosad radili, govorili i ostvarili. U toj sportskoj utakmici imam velike šanse i pozivam još jednom sve hrvatske ljude - one koji nisu izašli na izbore, one koji su izašli na izbore - da dobro razmisle, da gledaju sljedeća dva tjedna i na kraju izađu i daju mi taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim. Nema me“, pozvao je Milanović birače.

"Kada budem predsjednik, svaka moja lojalnost prema svemu drugome osim hrvatskome Ustavu prestaje. Bit ću vjerski zagovaratelj tog Ustava. I to je sve, to je moja država, ali država nisam ja", zaključio je pobjednički govor popraćen pljeskom, puštanjem balona i konfeta.

Oko 22 sata kada su objavljeni rezultati prvog kruga izbora, u Tvornici kulture zavladala je euforija, pljesak i glasno skandiranje "Zoki, Zoki" i "Pobjeda, pobjeda".

Iza Milanovićeve predsjedničke kandidature stoji 13 stranaka – SDP, HSS, GLAS, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, PGS, Reformisti, SU, Hrvatski laburisti, Međimurski demokratski savez i Zelena Pula.

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ), koja je ušla u drugi krug predsjedničkih izbora sa Zoranom Milanovićem (SDP), uputila je poziv svim glasačima da joj u njemu daju svoj glas, a posebno je apostrofirala one koji su u prvome krugu glasali za Miroslava Škoru.

Uz zahvalu svima koji su izašli na birališta, Grabar-Kitarović rekla je kako su time pokazali da je bitno da se predsjednik bira iz naroda, od naroda i na izravnim izborima. Čestitku na postignutim rezultatima uputila je i drugim kandidatima, a posebno biračima koji su njoj dali povjerenje i omogućili joj ulazak u drugi krug na, kako je rekla, putu do konačne pobjede.

Poziva sve od Slavonije do Dalmacije da daju glas za bolju Hrvatsku

Osvrnula se pritom kritički na Milanovića, a glasače koji su u prvome krugu birali Škoru pozvala da joj daju svoj glas.

"Ovo je bila bitka deset na jednoga, odnosno deset na jednu, a imala sam i jakog sukandidata na svom političkom spektru, za razliku od Milanovića. Ali sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu", rekla je Grabar-Kitarović čiji su govor simpatizeri i cijeli vrh stranke u kompleksu City plaza prekidali pljeskom i povicima "Pobjeda, pobjeda", "Hrvatska, Hrvatska" i "Vukovar, Vukovar".

Zahvalu je uputila svima u stranci koji su je podržavali i u lijepim i u teškim trenucima, kada su je prozivali zbog navodnih grešaka i nametali krive interpretacije, "premda nikada nije učinila ništa što bi naštetilo Hrvatskoj i hrvatskome narodu".

"Pozivam sve vas od Slavonije do Dalmacije da izađete na izbore i da u drugome krugu date glas za bolju Hrvatsku. Bit će to glas za pet godina žestoke borbe, žestokog rada za ovu našu Hrvatsku, kao što sam dosad pokazala, marljivost, rad i odlučnost. Jer moj drugi mandat upravo je to, svakodnevna borba za promjene u našem društvu koje je, nažalost, još uvijek podijeljeno jalovim ideološkim podjelama i povijesnim prijeporima. To nas vraća unatrag i dosta nam je toga. Umorni smo od toga, idemo u budućnost", poručila je.

Posebno je naglasila potrebu zajedništva, što znači okupljanje oko istih ciljeva, jer to je ključ uspjeha. "Svi mi, ne mi ili oni, nego svi mi, svi smo mi Hrvatska, jedna Hrvatska, s jednakim prilikama za sve", uskliknula je.

Na izborima biramo osobu koja će nastaviti biti s narodom sljedećih pet godina i koja će "slušati što vi imate za reći, a ne oni koji su se otuđili, sjedili u uredima, u salonima, brzim automobilima i zrakoplovima".

Predsjednica koja proizlazi iz naroda, radi za narod i bori se za narod

Biramo predsjednika ili predsjednicu koji će nastaviti biti ona koja proizlazi iz naroda, radi za narod i bori se za narod. I kada ponovno dobijem vaše povjerenje, ponovno ću se u ime Hrvatske boriti za mjesto u prvom redu. Za Hrvatsku, ne za sebe, obećala je.

Rekla je i da njoj ne trebaju veće ovlasti. "Vaše povjerenje jest moja najveća ovlast. Vi, a ne ja, ste u središtu mojeg programa i moje politike" rekla je.

Posebno se obratila biračima koji nisu glasali za nju rekavši kako zna da su neki od njih na taj način izrazili određeno nezadovoljstvo, glasajući za protukandidate.

"Vaša mi je poruka sasvim jasna. Čula sam je, razumijem je. Ali, sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo. 'Ili mi ili oni' ne smije biti opet hrvatska politika", ustvrdila je.

Ne smije se dopustiti da se razori politika zajedništva i da se vratimo na staru politiku ideoloških sukoba. "Cilj i obrazac je uvijek isti - podijeli i obeshrabri sve domoljube i onda će ona neka manjina koja sebe naziva 'mi' vladati. E, to neću dopustiti", poručila je.

Nakon 15 godina lutanja konačno smo pronašli pravi smjer i tom sam smjeru diktirala tempo i dalje ću to činiti, dodala je.

Zašto se Milanović uopće kandidirao ako želi da se predsjednika bira u Saboru

Osvrnula se i na stav Milanovića, koji se zalaže da se predsjednik bira u Hrvatskome saboru, rekavši da se treba zapitati zašto je uopće ušao u ovu bitku ako vjeruje da ne može ništa napraviti.

"Upravo je današnje glasovanje pokazalo da hrvatski narod želi birati svog predsjednika na neposrednim izborima, Ali onog predsjednika koji će raditi za narod i boriti se za narod. I na to sam spremna i to ću raditi sljedećih pet godina", poručila je.

Sve one koji joj nisu dali glas u prvome krugu pozvala da se okupe zajedno oko njezinog programa. "To je glas za još bolju Hrvatsku, za Hrvatsku po mjeri svakog čovjeka, za Hrvatsku koja vjeruje u demokraciju, koja želi više, a ne manje demokracije i za predsjednicu koja radi, koja je među vama, s vama i za vas", naglasila je.

"Moja Hrvatska je Hrvatska za sve. To je jedini put i krenimo njime odmah, još večeras", rekla je i ustvrdila da će biti "glas i ruke naroda".

Škoro najavio kandidaturu na parlamentarnim izborima

- Dobro večer i hvala vam na svemu. U ovom stožeru se večeras slavi pobjeda slobode izbora. Nema nas malo. Četiristo pedeset i četiri tisuće birača - započeo je Škoro svoj govor te se posebno zahvalio obitelji na podršci.

- Mi smo napravili čudo. Mi smo napravili povijesni rezultat. Sjetite se da je nekidan bila neka loša anketa, da se ja bavim tim poslom ozbiljno bi razmislio o promjeni. Ovo je pokazalo da brojni birači nisu zadovoljni trenutnom vlašću. Promjene su nužne i mi smo pokazali da imamo ljude koji su svjesni da promjene moramo napraviti. U ovoj kampanji smo raskrinkali jednu interesnu hobotnicu koja je premrežila da je dobro samo političkim oligarhijama. To govorim jer smo se ja i cijela javnost uvjerili u to. Posebno zadnjih dana - rekao je Škoro.

- Vratili smo Hrvatsku narodu i na to smo ponosni. Najteže je biti prorok u vlastitom selu - rekao je Škoro.

- Doveli smo moj rodni Osijek i rodno mjesto mojih roditelja - Imotski, pa zaplješćimo i njima - dodao je te najavio da će na parlamentarnim izborima 'pokazati još i više'.

- Želim Vas svima sretan Božić. Ja ću se sad vratiti svojim koncertima, sveučilištu, vinogradu, ali ću raditi i na tome da sljedeće godine vratim Hrvatsku narodu i dovršim ono što sam započeo ove godine, napravili smo čudo, hvala vam - zaključio je Škoro svoj govor.

