- Hvala svima koji su iza\u0161li na ove izbore. Zahvala svim volonterima i svim na\u0161im ljudima koji su proteklih tjedana radili na na\u0161oj kampanji. Ta kampanja je bila vrlo kratka, i vrlo prljava. I u cijeloj ovoj pri\u010di mo\u017eemo biti sretni da smo nakon 50 dana postojanja napravili tre\u0107i rezultat u Hrvatskoj. Vjerujem da ima onih koji su o\u010dekivali vi\u0161e, neko \u010dudo. Politika je stvar u kojoj treba biti realan i ja sam realan. Ovih 15 mandata dobar su pokazatelj da smo mi na pravom smjeru i da su bira\u010di to prepoznali i da se nalazimo na jednoj prekretnici i da hrvatski Sabor s ovim brojkama vi\u0161e nikada ne\u0107e biti isti i da \u0107e se \u010duti puno razli\u010ditih mi\u0161ljenja - rekao je na po\u010detku.

Bila je atmosfera straha

- Kampanja i izbori dogodili su se u atmosferi neizvjesnosti i straha. Do te mjere da je jedna od na\u0161ih promatra\u010dica do\u017eivjela i fizi\u010dko zlostavljanje. Sve smo prijavili, vidjet \u0107emo \u0161to \u0107e se dogoditi, vjerujemo ni\u0161ta. Me\u0111utim, ono \u0161to kao realan \u010dovjek \u017eelim napraviti je \u010destitati HDZ-u. Imaju povijesnu priliku nastaviti vladati kao do sada ili \u0107e okrenuti dres i biti ono \u0161to trebaju biti, a to je jedna suverenisti\u010dka stranka. Mi \u0107emo se nastavili zalagati za klju\u010dne reforme koje narod tra\u017ei i treba. U ovoj atmosferi straha nije ni 50% bira\u010da iza\u0161lo na izbore i to dovoljno govori. Valja i\u0107i dalje i uzdignuti glavu i sve napraviti da ovo vrijeme koje dolazi poku\u0161amo napraviti \u0161to lak\u0161im za hrvatske gra\u0111ane. Ovo je pobjeda Domovinskog\u00a0pokreta, koji je u 50 dana napravio veliki rezultat. Mo\u017eemo obe\u0107ati svim na\u0161im simpatizerima da \u0107emo poku\u0161ati napraviti ustrojstvo jedne ozbiljne politi\u010dke opcije koja \u0107e svoju pravu snagu pokazati na lokalnim izborima koji slijede - zaklju\u010dio je i \u010destitao\u00a0svima koji su u\u0161li u Sabor.