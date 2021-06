Budući da su razgovori bili jako dobri i da je bilo jako puno kompatibilnosti između naših programa, očekujem da ćemo imati dobru suradnju u sljedeće četiri godine. Ono što je Zagrebu u ovom trenutku potrebno jest stabilna većina s obzirom na sve izazove koje imamo i sve promjene koje moramo napraviti u ovom gradu, poručio je novi zagrebački gradonačelnik i predsjednik platforme Možemo, Tomislav Tomašević, nakon što je s liderom SDP-a Peđom Grbinom potpisao sporazum o programskoj suradnji.

Tim činom dan uoči konstituirajuće sjednice Gradske skupštine, osigurana je i većina. Možemovcima je, podsjetimo, nedostajala samo jedna ruka za apsolutnu većinu u Skupštini. Dogovor je pao i oko predsjedničke fotelje, u koju će zasjesti manjinski partner - Joško Klisović. Dva potpredsjednika će biti također iz većine, iz redova Možemo! i njihovih partnera s kojima su izašli na izbore, a još dva iz reda oporbe. Tomašević nije htio još otkriti imena svojih potpredsjednika.

Svakih godinu dana provodit će se vrednovanje dinamike ostvarivanja projekata iz zajedničkog sporazuma, ali će međusobno poticati i pokretanje i provedbu vlastitih projekata, stoji u tekstu sporazuma.

- Ovaj sporazum je zalog za budućnost. Zagreb je bremenit problemima i te probleme treba početi rješavati odmah. To se ne može bez čvrste potpore gradonačelniku u Gradskoj skupštini - poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin izrazivši zadovoljstvo što su pregovori s Možemo pronašli zajednički jezik oko prioriteta koji su SDP-u jako bitni.

- Jedan je svakako uvođenje Gradske riznice, a drugi je osigurati internetsku platformu koja će omogućiti da svi oni koji vide nepravilnosti u funkcioniranju gradske uprave, prije svega korupciju, imaju se gdje obratiti i imaju kako započeti procese koji će tu korupciju otkloniti - poručio je Grbin.

Grbin je poručio kako je njihov koalicijski sporazum omogućava Zagrebu da započne transformaciju o kojoj su obje stranke govorile u kampanji.

- Ovo je prvi korak, a posao nas čeka od sutra - istaknuo je.

O Povjerenstvu za sukob interesa i otvaranju postupka protiv Tomaševića zbog Holdinga

Komentirao je i pokretanje postupka Povjerenstva za sukob interesa protiv Tomaševića zbog izmjena u upravi Holdinga bez javnog natječaja.

- Povjerenstvo je reagiralo i to, zanimljivo, na temelju članka za kojeg je praktički jučer tražilo da se obriše iz zakona. Zakon o lokalnoj samoupravi donesen 2012. na drugačiji način uredilo postupak imenovanja osoba u upravljačka i nadzorna tijela u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Oni koji duže prate politiku znaju da se je to tako upravo i zbog prijepora koji su se događali u Gradu Zagrebu gdje se dugo natezalo ima li pravo upravu imenovati gradonačelnik ili Skupština, to je završilo na sudu, a Holding nije mogao funkcionirati - istaknuo je naglasivši kako je Zakon iz 2012. otklonio te probleme i na taj način se provodio osam godina.

- Da bi Povjerenstvo na temelju članka za koje i samo traži da se briše iz Zakona dalo jednu smjernicu kako smatra da bi trebala funkcionirati lokalna samouprava. Uz svo dužno poštovanje prema Povjerenstvu i odličnom poslu kojeg rade u brojnim drugim sferama, ovo nije zadaća Povjerenstva, ovo je zadaća zakonodavstva - poručio je Grbin.

Pozvao je Vladu da evidentan prijepor u tumačenju Zakona otkloni i uputi u najkraćem mogućem roku izmjene ili Zakona o lokalnoj samoupravi ili Zakona o sprječavanju sukoba interesa u Sabor.

- To je bitno napraviti odmah jer smo imali lokalne izbore i mnogi lokalni čelnici, kao i oni koji do sada vrše tu dužnost, moraju znati kakva su pravila. A ta pravila moraju biti potpuno jasna - poručio je.

Kazao je i kako ih je Tomašević obavijestio o namjerama oko imenovanja novih predsjednika Uprave i Nadzornog odbora Holdinga i pojedinih članova.

- A mi, koji smo glasali 2012. za izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, smo znali da je to u njegovoj nadležnosti. Kolega Tomašević je gradonačelnik i on kao takav ima ovlast donositi takve odluke - rekao je Grbin.

'Poštujem rad Povjerenstva, no mislim da su ovog puta pogriješili'

Glede otvaranja postupka, Tomašević je istaknuo kako poštuje rad Povjerenstva, no da smatra da su ovog puta pogriješili.

- Posebice imajući na umu da je dosadašnje tumačenje tog istog Povjerenstva bilo da se u slučaju kolizije ova dva zakona primjenjuje Zakon o lokalnoj samoupravi. Naravno da ćemo obrazložiti sve argumente u postupku i očekujem da će to biti riješeno na odgovarajući način - rekao je Tomašević.

Ponovio je kako Gradska skupština još nije konstituirana, a da je po pitanju Holdinga bilo nužno hitno djelovati obzirom na loše stanje. Radi se o uvriježenoj dosadašnjoj praksi, naglasio je.

- Napominjem da će većina članova Holdinga biti izabrana na javnom natječaju, dakle tri od pet. Mi smo imenovali minimalan broj članova Uprave, dva, isto tako i Nadzornog odbora, troje - dodao je Tomašević istaknuvši kako nije mogao imenovati vršitelje dužnosti jer to ne postoji prema Zakonu o trgovačkim društvima.

Zbog kršenja predizbornog obećanja o imenovanju čelnih ljudi bez javnog natječaja Tomaševića je prozvao i Gong.

- U petak smo obavili razgovore s Upravom i Nadzornim odborom i kad smo vidjeli kakvo je stanje jednostavno smo morali hitno djelovati. I odmah smo to komunicirali prema javnosti. Gong, naravno, ima pravo na svoje mišljenje, ja sam obrazložio zašto sam to napravio. Iako to po zakonu nije obaveza, ponavljam, većina članova uprave i odbora bit će izabrana na javnom natječaju - ponovio je gradonačelnik Zagreba.

Komentirao je i točku sporazuma koja govori o ostvarivanju preduvjeta za zatvaranje odlagališta Jakuševec. Upitan znači li to da ipak neće zatvoriti Jakuševec, Tomašević naglašava kako je to obećao biračima.

- Ne činim nikakav korak unazad. Rekao sam da je cilj zatvaranje do kraja ovog mandata, međutim isto tako da bi se to dogodilo moramo već sada djelovati na svim onim mjerama da bi se povećao udio recikliranja i kompostiranja. Radit ćemo paralelno i na ovim infrastrukturnim projektima za gospodarenje otpadom i na ovim mikroprojektima i mjerama - poručio je Tomašević.

Vezano za restrukturiranje Holdinga istaknuo je kako je danas izvršena primopredaja i da je novim ljudima dao jasne zadatke.

- Od analize stanja do stavljanja pod kontrolu i smanjenja svih onih nepotrebnih troškova, bitno je svakako i refinanciranje i izrada podloga za restrukturiranje Holdinga, koje će trajati. Ali optimistični smo oko svega - rekao je.

28 točaka sporazuma koje se planira provesti kroz četiri godine

A sporazum koji su ove dvije stranke potpisale temelji se na 28 glavnih točaka koje planiraju provesti u iduće četiri godine. Zadali su si provesti reformu gradske uprave, gradskih ustanova i gradskih poduzeća s ciljem odgovornog, transparentnog i efikasnog upravljanja gradskom administracijom, poduzećima i imovinom, uspostaviti sustav gradske riznice koja je vidljiva svim građanima kroz internetsku platformu kako bi se omogućila transparentnost financija, ubrzati obnovu javnih objekata i privatnih domova oštećenih u potresu, postaviti internetsku antikorupcijsku platformu za prijavljivanje svih nepravilnosti i nezakonitosti rada gradske uprave i gradskih trgovačkih društava, posebno kod javnih nabava ili natječaja.

Nadalje, digitalizirati administrativne procese i ubrzati procedure za građane, uvesti digitalne tehnologije za komunikaciju s građanima te za bolju regulaciju prometa, javne rasvjete, vodoopskrbe i prikupljanja otpada, upravljati gradskom imovinom na učinkovit, transparentan i održiv način tako da se prihodi od imovine koriste za održavanje postojeće imovine te ravnomjerniji razvoj.

Tu je i uvođenje izvannastavne aktivnosti „Odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo" u osnovne i srednje škole, s ciljem pripreme učenika za preuzimanje svjesne, odgovorne i aktivne uloge u društvu te brige za javno dobro, zdrav način života i odgovorno upravljanje novcem, izgradnja novih domova za starije osobe, uspostava dnevnih boravaka po gradskim četvrtima i osiguranje skrbi starijima u njihovim vlastitim domovima.

Prioriteti su i usvajanje plana prometnog razvoja Grada Zagreba, integracija sustava javnog prijevoza, proširenje tramvajske mreže i izgradnja biciklističke magistrale, realizacija dva nova podvožnjaka ispod željezničke pruge od kojih je jedan u zapadnom, a drugi u istočnom dijelu grada, osiguranje održivog broja parkirnih mjesta po kvartovima, unaprjeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite kroz bolji sustav domova zdravlja ravnomjernije raspoređenih po gradskim četvrtima te osiguranje preduvjeta za izgradnju bolnice u Novom Zagrebu, povećanje kapaciteta palijativne skrbi u gradu, izrada novih planskih podloga za novi Generalni urbanistički plan Zagreba i Sesveta, u skladu s principima ravnomjernog policentričnog razvoja u kojem nove stambene jedinice prati odgovarajuća društvena i komunalna infrastruktura.

Planira se i gradnja javnih stanove za najam kako bi stanovanje bilo priuštivo, povećanje udjela recikliranog i kompostiranog otpada te osiguranje preduvjeta za zatvaranje odlagališta Prudinec - Jakuševec, razviti transparentni sustav financiranja kulturnih djelatnosti i imenovanja članova upravnih tijela kulturnih ustanova, uvođenje praćenja provedbe programa te omogućiti kulturne sadržaje dostupnijima u kvartovima, proširiti i unaprijediti mreže vodoopskrbe i odvodnje.

Modernizacija vrtića i škola uz poštivanje pedagoškog standarda te njihova opskrba lokalno proizvedenom hranom, također je dio sporazuma, kao i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama LGBTIQ osobama i aktivno promoviranje rodne perspektive pri izradi proračuna, unaprjeđenje sportske infrastrukture, pogotovo za rekreativni i amaterski sport, ostvarenje veće socijalne sigurnosti građana adekvatnijim mjerama i uslugama. Cilj je kroz iduće četiri godine i povećati zelene i pošumljene javne površine i urediti potoke kao zelene šetnice, poboljšati pristupačnost grada osobama s invaliditetom, osnovati centre za mlade i podržati mlade, posebice u obrazovanju i zapošljavanju, osigurati poticaje za energetsku obnovu, energetsku tranziciju i razvoj zelenih tehnologija, poticati nove tehnološke tvrtke u sektorima poput IT-a i zelenog gospodarstva koje će svoje poslovanje razvijati u Zagrebu te omogućiti kontinuiranu suradnju između znanstveno istraživačke zajednice, privatnih poduzeća i Grada Zagreba u cilju razvoja komunalnih inovacija i stvaranja novih radnih mjesta.