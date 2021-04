Gradonačelnički kandidat DP-a Miroslav Škoro dematirao je da je u subotu bio na igralištu Srednje škole Jelkovec kao što se tvrdi u priopćenju Gradskog ureda za obrazovanje, a nakon obavijesti iz te škole o "neovlaštenoj političkoj aktivnosti u dvorištu i vanjskim terenima škole".

- Čitam maloprije nategnut redakcijski tekst (to znači da nema autora) po kojem netko ima priviđenja ili jako bujnu maštu. Naime, pročelnik Lovrić u odlasku šalje neki dopis, a redakcija JL objavljuje sliku dva moja promidžbena vozila koja su parkirana izvan dvorišta osnovne škole u Jelkovcu. Optužuju me da uzurpiram gradsko zemljište i mole me da ga napustim. Poštovani pročelniče i štovana redakcijo, danas na tom igralištu nisam bio - objavio je Škoro na facebooku.

Kandidat DP-a za zagrebačkog gradonačelnika kaže kako se družio s građanima i članovima Domovinskog pokreta u 11 sati na Trgu Dragutina Domjanića 6, te da je u 12,30 sati bio u Gračanima i davao intervju.

- Ako pročelnik Lovrić, želi sudjelovati u kampanji šireći neistine o meni, onda bi to mogao na drugi način. Kad toliko ističe navodnu brigu o zagrebačkoj djeci, bilo bi mu bolje da pojasni javnosti zbog čega se tu djecu već godinama truje cajkama s radijske postaje za čije se obilato financiranje pobrinula upravo njegova VD šefica i kandidatkinja, gospođa Jelena Pavičić Vukičević - napisao je Škoro.

Dodao je kako mu je žao što su neke redakcije "nasjele na ovu navlakušu pročelnika Lovrića" koji je dio onoga što u Zagrebu ne valja i što će promijeniti u hrvatskom glavnom gradu.

Pročelnik Ureda Ivica Lovrić priopćio je ranije danas kako je Gradski ured za obrazovanje primio obavijest od Srednje škole Jelkovec o održavanju neovlaštene političke aktivnosti u dvorištu i vanjskim terenima škole kandidata Domovinskog pokreta za zagrebačkog gradonačelnika Miroslava Škore te članova i simpatizera njegove stranke, a bez prethodnog obavještavanja ili suglasnosti vodstva škole.

- Održavanjem okupljanja uz prisustvo nekoliko desetaka osoba u dvorištu Srednje škole Jelkovec bezobzirno se krše epidemiološke mjere u odgojno-obrazovnim ustanovama te ugrožava zdravlje i sigurnost naših učenika i sugrađana s ciljem osobne i političke samopromocije g. Škore ususret nadolazećim lokalnim izborima - naveo je u priopćenju Lovrić.

Ocijenio je nedopustivim i skandaloznim da se takvi skupovi održavaju dok učenici zbog povećanja broja zaraženih covidom-19 ne mogu vratiti u škole već su primorani nastavu pratiti na daljinu.