Skoro ostala bez noge: 'Patrik je bio uz mene, on je moj heroj'

Obišao je sve zagrebačke bolnice da me pronađe. Kad je napokon uspio, uletio mi je u sobu i rekao: ‘Bože, ti si živa, dobro si’, rekla je Martina Dir (25) prisjetivši se čovjeka koji joj je pomogao nakon teške prometne nesreće 2019. u kojoj je gotovo izgubila nogu. Bio je to vatrogasac Patrik Bilić iz Svete Nedelje.

Tog je kobnog dana, 30. kolovoza 2019., privatno putovao do Zadra i, kad je gotovo stigao na odredište, kraj Posedarja je naletio na stravičnu nesreću. Martina, koja je radila kao medicinska sestra u Hrvatskoj vojsci u Kninu, sa svojim se timom vraćala s jedne intervencije. U njih se zabio kamion. Iz noge joj je ispala kost. Kotrljala se po kombiju.

Vidjevši taj zastrašujući prizor, Martina je pala u stanje šoka. Tad je dotrčao Patrik, koji ju je s Martininim vozačem održavao na životu do dolaska Hitne pomoći. Liječnici su Martinu prevezli u Zadar, a potom je helikopterom prebačena u Zagreb. Vijest je osvanula u medijima i Patrik je bio odlučan u namjeri da pronađe djevojku kojoj je svim silama pokušavao pomoći i borio se da preživi.

Pretražio je sve bolnice

- Kad je došao u bolnicu, pitao me sjećam li ga se. Rekla sam mu da nemam pojma tko je on. A onda mi je sve objasnio. Rekao mi je da me držao za ruku i govorio mi: ‘Izdrži, Tinči, sve će biti u redu, uz tebe sam, nemoj se predati...’ I onda sam se odjednom sjetila svega. Vratilo mi se sve ono što sam cijelo vrijeme potiskivala jer mi je bilo preteško, sva su sjećanja odjednom opet bila tu. Zagrlili smo se - rekla je Martina.

Patriku su uručili nagradu za Vatrogasca godine, koju mu je dodijelio Grad Sveta Nedelja. Bilo je to iznenađenje.

- On još ne zna da ćemo se sresti i da ću mu uručiti nagradu. To je iznenađenje i jedva čekam da vidim njegovu reakciju - veselila se u četvrtak Martina. Kako je rekla, nisu se vidjeli otkad ju je posjetio u bolnici, ali su postali prijatelji i često se čuju telefonom.

- On je moj heroj, moj ponos. Mnogi su tog dana prošli kraj našega kombija, ali su okrenuli glavu. On je stao i pomogao mi, a nije bio ni na dužnosti tog dana. Tko još ima tako veliko srce - bila je uzbuđena. Liječnici zagrebačke Klinike za traumatologiju doslovno su joj, senzacionalnim zahvatom, rekonstruirali nogu na operaciji koja je trajala 11 sati.

- Ovo je jedno od najvećih priznanja koje sam dobio u životu, a samo mi je 21 godina. Ali najsretniji sam zbog Martine koja je dobro - skromno je rekao Patrik nakon što mu je uručeno priznanje za vatrogasca godine vatrogasaca Svete Nedelje. Dodao je i da se nada da više neće morati sudjelovati u takvim akcijama i da ljudi neće stradavati, ali priznaje da mu je toga dana sve došlo refleksno.

- Biti vatrogasac je human posao i tu učiš vrijednosti života. U DVD-u Rakitje gdje sam voditelj mladeži učim djecu da pomognu i drago mi je kad vidim da odrastaju u ozbiljne ljude i da sam i sam tome pridonio - zaključio je Patrik.

'Sretna sam što sam živa'

Danas ima potpun osjet u nozi i hoda uz pomoć jedne štake. Ipak, nogu i dalje ne može saviti u koljenu, ali se nada da će se i to riješiti.

- Vidjet ćemo hoće li mi moći operirati koljeno kako bih mogla biti kao prije, ali ako ne uspiju, ja ću i dalje biti sretna baš kao i sad. Sretna jer sam živa, jer hodam, jer je cijeli život još preda mnom - hrabra je Martina.

Od nesreće se nije vratila na posao te kaže kako joj je trenutno zdravlje na prvome mjestu.

