Škoro: Oštro se ograđujemo od onih koji su počinili bilo kakva kaznena djela, a u politici su...

Domovinski pokret zakonski sada ne može povući Davorku Smoković s liste, a Škoro je siguran da to neće utjecati na rezultat pokreta u 8. izbornoj jedinici. Ona će, osvoji li mandat, dati ga pokretu

<p>Nisam klasični političar ni čovjek koji bježi od odgovornosti, spreman sam priznati propuste i ispričati se. U situaciji s <strong>Davorkom Smoković </strong>postoji pravni aspekt i moralni aspekt. Domovinski pokret je u situaciji nametnutih izbora formirao listu u 8. izbornoj jedinici s punim povjerenjem u jednom demokratskom procesu. Dobili smo listu gotovo u zadnji trenutak, predali je i svi su ljudi na toj listi imali valjanu potvrdu nadležnog državnog tijela o nekažnjavanju, izjavio je čelnik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> u Garešnici komentirajući slučaj kandidatkinje na njegovoj listi koja pravomoćno osuđena. </p><p>Naveo je kako potvrda o nekažnjavanju zadovoljava pravni dio, ali u moralnom smislu dogodilo se to da je nakon jedanaest godina gospođa Smoković dobila pravorijek, koji joj nije uručen, već je za njega saznala iz medija. </p><p>- Ne želeći ulaziti u meritum stvari, iskazivajući poštovanje Vrhovnom sudu, mi kao pokret i ja kao čovjek, se oštro ograđujemo od onih koji su počinili bilo kakva kaznena djela, a pri tome se nalaze u politici - poručio je Škoro.</p><p>Napominje da Domovinski pokret zakonski sada ne može povući Smoković s liste, no siguran je da ovo neće utjecati na rezultat pokreta u 8. izbornoj jedinici. Ističe i kako će ona, osvoji li mandat, dati ga na raspolaganje Domovinskom pokretu. Ponovio je i kako je potrebno izmijeniti izborni zakon. Škoro priznaje da i svoj dio krivice jer, ističe Domovinski pokret nije u stanju kontrolirati dio koji se zove „duboka država“ i provjeriti ljudi na uobičajeni način.</p><p>- Ispričavam se zbog ove situacije i učinit ćemo sve što možemo da se takvo što više ne dogodi. Hvala Bogu da se dogodilo sada i da nije na onoj razini na koju su hrvatski građani navikli: nije to pljačka milijardi kuna u različitim projektima, nisu u pitanju vjetroelektrane, hrvatske banke, Agrokori ni Borg grupe, pogodovanja kod konzultantskih usluga i radnji - naveo je Škoro.</p><p>Osvrnuo se i na kampanju koja kaže nije godinama bila ovako prljava i niska. Navodi kako ne znaju s kakvim će gadostima netko izaći, a tvrdi da nisu od onih koji drugima broje krvna zrnca niti vlasnici sustava koji je u stanju naći što je neka cura sa 17, 18 godina radila i pisala u SAD-u, gdje je Škoro bio 1985. godine i svirao gitaru.</p><p>- Oni to mogu, ali ne mogu naći još puno hrvatskih branitelja, gdje je oteta hrvatska imovina, bezbroj situacija koje su isfrustrirale hrvatske građane. Mi smo ti normalni hrvatski ljudi koji ne pripadaju nikakvim klanovima, sa svim svojim nedostacima, kojima je dosta ovog duopola HDZ-a i SDP-a i to nisu prazne floskule - zaključio je Škoro.</p><p> </p>