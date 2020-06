Davorka Smokvić, osuđena za pomaganje organiziranom kriminalu je na Škorinoj listi

Na stranicama Vrhovnog suda nedavno je objavljena presuda po kojoj je osuđena je na kaznu zatvora od osam mjeseci i izrečena joj je uvjetna osuda sa rokom provjeravanja dvije godine

<p>Na listu Domovinskog pokreta u 8. izbornoj jedinici <strong>Miroslav Škoro</strong> stavio je bivšu općinsku državnu odvjetnicu iz Pazina <strong>Davorka Smoković</strong> koja je nedavno i pravomoćno osuđena za korupciju, odnosno pogodovanje kontroverznom poduzetniku Draženu Golemoviću u istrazi što je protiv njega vođena, donosi <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-doznaje-zena-na-skorinoj-izbornoj-listi-pravomocno-osudena-zbog-pomaganja-organiziranom-kriminalu/" target="_blank"><strong>Telegram</strong></a>.</p><p>I to nije jedini problem sa zakonom koji je Davorka Smoković imala.</p><p>Županijski sud u Rijeci 2016. proglasio ju je krivom za izdavanje neopravdanih putnih naloga te je nepravomoćno osuđena na jedinstvenu bezuvjetnu kaznu zatvora od devet mjeseci, jer je sud zaključio da je oštetila državni proračun na 56.333 kune.</p><p>Nedavno je osuđena i zbog pomaganja organiziranom kriminalu, uvjetno na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Pravomoćna presuda donesena je nakon više od deset godina procesa. U pitanju je epilog afere Ipsilon iz 2009., kada je USKOK osumnjičio <strong>Golemovića i Davorku Smoković</strong>, te još nekoliko policajaca, jednog carinika i poreznika u lancu korupcije.</p><p>Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženica proglašena krivom za kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti. Osuđena je na kaznu zatvora osam mjeseci i izrečena joj je uvjetna osuda sa rokom provjeravanja 2 (dvije) godine.</p><p>Na stranicama Vrhovnog suda 25. lipnja ove godine objavljeno je:</p><p>- Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženica proglašena krivom za kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti. Osuđena je na kaznu zatvora 8 (osam) mjeseci i izrečena joj je uvjetna osuda sa rokom provjeravanja 2 (dvije) godine. Optuženica je osuđena jer je kao općinska državna odvjetnica u više navrata postupala po zahtjevima osobe protiv koje su bili u tijeku posebni izvidi i porezni nadzor nad trgovačkim društvom u kojem je odgovorna osoba. Time je ostvarila nezakoniti utjecaj na tijek i rezultate policijskih izvida i poreznog nadzora. Utjecala je i na policijskog službenika zaduženog za rad na predmetu, radi smanjenja agilnosti u istraživanju te povezivanja i organiziranja neposrednog susreta sa tom osobom. Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio sve okolnosti odlučne za proces individualizacije kazne. Kao olakotne okolnosti optuženoj su cijenjene neosuđivanost i majčinstvo troje (punoljetne) djece, dok otegotne okolnosti na strani optuženice nisu utvrđene. Optuženica je svojim postupanjem kao općinska državna odvjetnica zadužena ponajprije za progon počinitelja kaznenih djela potkopala temelje povjerenja građana u pravnu državu. Međutim, od vremena počinjenja kaznenog djela do dana donošenja ove presude proteklo je više od 10 godina. Odmjerena kazna je primjerena težini i okolnostima počinjenog kaznenog djela i osobi optuženice kao počiniteljice te je za očekivati da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja.</p><p>Uz objavu presude stoje i njeni inicijali D. S.</p><p>Telegeram donosi i detalje iz ove afere. Golemoviću su, kako stoji u presudi, odavali informacije iz postupka poreznog nadzora što je protiv njega vođen. Davorka Smoković osuđena je jer je tražila od policajca da čim sporije istražuje Golemovićev slučaj.</p><p>Policajac s kojim je o tome razgovarala početkom 2009. odmah je sastavio službenu bilješku te je lokalna tužiteljica ubrzo uhićena zajedno s Golemovićem. Pravomoćno je osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora. Sve je priznao, a u postupku je dokazano kako je Smoković od njega primila dizajnersku ogrlicu u vrijednosti 300 eura.<br/> Tijekom suđenja preslušani su i tajno snimljeni razgovori Golemovića i Davorke Smoković.</p><p>Čuli su se u više navrata. Svaki bi razgovor Golemović započinjao pitanjem “što ima novoga”, te bi zatim tužiteljicu pozivao na kavu.</p><p>- Da pozdravim najpošteniju i najhrabriju ženu Istre - započeo je Golemović jedan od razgovora u kojem ju je kasnije upitao: “Jesu li još nabrušeni na mene?”.</p><p>Objašnjavao joj je tada da ništa nije svjesno htio sakriti, aludirajući na provedeni porezni nadzor, kao i da zbog neplaćenih poreznih stvari ne znači da je kriminalac.</p><p>U drugom telefonskom razgovoru rekao je:</p><p>- Pa da čujem kako je moja prijateljica - dok joj je u jednom laskao:</p><p>- Vi ste prekrasna osoba. Ne želim da zbog mene netko ima problema. Imao sam potrebu da vam to kažem”. Na suđenju su i Golemović i Davorka Smoković tvrdili da su im razgovori i susreti bili prijateljski.<br/> I dok je Golemović nakon priznanja ekspresno osuđen, protiv Davorke Smoković postupak je u nekoliko navrata ponavljan. Među dokazima protiv nje, na kraju se našla i pravomoćna presuda protiv Golemovića koji je na sudu priznao da je podmićivao ljude u tužiteljstvu, policiji i carini.</p><p>Davorka Smoković u podužem statusu na Facebooku kaže da presudu još nije primila već je za nju doznala iz medija. Svih ovih godina optužbe je negirala.</p><p>Kako prenosi Telegram, još nisu primili komentar ovog slučaja od glasnogovornice Domovinskog pokreta kojoj su se obratili. </p>