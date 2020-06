Škoro: Plenković želi još četiri godine uhljebljivati svoje ljude

Na opasku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda da je, kandidiravši se u 2. izbornoj jedinici, pobjegao od premijera Plenkovića, Škoro je rekao da ima vremena da Plenković dođe u tu izbornu jedinicu

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro </strong>u ponedjeljak je poručio premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong>, za kojega smatra da svoju lošu vladavinu prikazuje kao uspjeh, da će na izborima 5. srpnja vidjeti što znači indeks sreće. </p><p>- Plenković neće biti premijer i vidjet će što znači indeks sreće 5. srpnja. Pokušava još jednom prevariti hrvatski narod ne bi li dobio prigodu da još četiri godine uhljebljuje svoje ljude i troši novce, a izgubit će jer je indeks sreće u Hrvatskoj toliko mali i toliko nezamjetan, da će mu to građani pokazati - rekao je Škoro na predstavljanju gospodarskog programa Domovinskog pokreta.</p><p>Odgovorio je tako na jutrošnju izjavu premijera Plenkovića da odbija Škorinu ponudu da bude ministar vanjskih poslova te ironično dodao da "uvijek ima mjesta i za Ministarstvo sreće". </p><p>Škoro je također ustvrdio da Plenković pokušava svoju lošu vladavinu prikazati kao uspjeh i da je u jučerašnjoj emisiji 'Nedjeljom u dva' "bjelodano dokazao da od stotinu lijepih želja iz političkog programa HDZ-a 2016. - nije ostvarena ni trećina"</p><h2>Govor mržnje na grafitima za osudu, Pupovčeva usporedba degutantna</h2><p>Na opasku ministra hrvatskih branitelja <strong>Tome Medveda </strong>da je, kandidiravši se u 2. izbornoj jedinici, pobjegao od premijera Plenkovića, Škoro je rekao da ima vremena da Plenković dođe u tu izbornu jedinicu.</p><p>Ima još vremena do predaje izbornih lista DIP-u da Plenković dođe u 2. izbornu jedinicu, ja ću ga tamo čekati, dodao je.</p><p>Za govor mržnje na grafitima kakvi se ovih dana pojavljuju u Zagrebu rekao je da su "za svaku osudu". No, komentirao je i izjavu predsjednika SDSS-a <strong>Milorada Pupovaca</strong> ocijenivši da je povlačenje paralele s patnjama afro-američkog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj - degutantno. </p><p>- Nadam se da će kad-tad shvatiti da je on hrvatski političar koji ne treba ići na neke četničke derneke po mišljenje, pa se vraćati i dodatno mutiti vodu u Hrvatskoj - proučio je Škoro. </p>