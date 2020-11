- Nakon vi\u0161etjednog izbivanja iz javnog \u017eivota zbog borbe s koronavirusom \u017eelim vas sve skupa pozdraviti i re\u0107i da sam zajedno s \u010dlanovima obitelji pobijedio virus. To zna\u010di da \u0107emo se uskoro vidjeti u javnom prostoru. \u017delim i zahvaliti svima koji su mi se javljali i slali dobre \u017eelje. Nije ovo laka bolest zato se pazite i \u010duvajte. Naprosto se svi zajedno borimo protiv ne\u010dega \u0161to je dovoljno neistra\u017eeno i \u0161to mo\u017ee biti pogubno za odre\u0111ene dobne skupine.\u00a0\u00a0

Škoro poručio kako se vraća: 'Pobijedio sam koronu. Nije to laka bolest. Pazite se i čuvajte'

Nakon dva tjedna izolacija i borbe s korona virusom videoporukom se javnosti na Facebooku obratio predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora, Miroslav Škoro, na svom se Facebook profilu u srijedu video zapisom javio iz samoizolacije. </p><p>Kazao je kako je zajedno s obitelji uspješno prebolio COVID-19, apelirao je na sve građane da štite svoje zdravlje i zdravlje drugih, a na kraju govora osvrnuo se satirično i na političku zbilju odnosno na aferu Janaf. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nakon višetjednog izbivanja iz javnog života zbog borbe s koronavirusom želim vas sve skupa pozdraviti i reći da sam zajedno s članovima obitelji pobijedio virus. To znači da ćemo se uskoro vidjeti u javnom prostoru. Želim i zahvaliti svima koji su mi se javljali i slali dobre želje. Nije ovo laka bolest zato se pazite i čuvajte. Naprosto se svi zajedno borimo protiv nečega što je dovoljno neistraženo i što može biti pogubno za određene dobne skupine. </p><p>Što se tiče političkog života, vidjeli ste u ovih nekoliko tjedana da je Domovinski pokret u Saboru pokrenuo interpelaciju, a što je za posljedicu imalu otvorenu i konstruktivnu raspravu u kojoj se snagom argumenata govori o stvarima koje tište svih nas. Želim čestitati svim ljudima koji su sudjelovali u toj raspravi, a posebice Domovinskom pokretu koji je pokazao u svega nekoliko mjeseci da uistinu jest treća politička snaga u Hrvatskoj. </p><p>Odgovori na našu interpelaciju u Saboru su identični i s lijeva i s desna. Vidi se da su svi oni zajedno umočeni u niz slučajeva te su pritom pokušali svugdje pronaći svoj osobni interes. Danas je 11.11. čuveno Martinje, ali to ćemo proslaviti drugom zgodom. Sad je najvažnije da svi pazite na zdravlje i zdravlje svojih najbližih. No, kad već spominjemo Martinje, ne možemo, a da se ne sjetimo da su na današnji dan prošle godine neki organizirali fešte u nekim klubovima, donosili vreće novaca. Bilo je tamo poznatih lica, bilo je svega... Stoga ćemo vidjeti može li se i u tom smislu napraviti neka zgodna interpelacija. Neka vas dragi Bog čuva i vidimo se uskoro - poručio je Miroslav Škoro. </p>