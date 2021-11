Miroslav Škoro posjetio je Ivana Andrijanića koji je prošlog vikenda u Starim Jankovcima pretučen jer je htio naručiti Škorinu pjesmu "Mata". Pjevač Miroslav Škoro večer je u vinkovačkom Novom Selu posjetio Ivana i njegovu obitelj.

- Izrazio sam im svoju potporu i duboko ljudsko suosjećanje zbog nemilog događaja od prije desetak dana. Naime, Ivan je na jednoj privatnoj zabavi htio naručiti pjesmu "Mata", te je zbog toga gotovo do smrti pretučen. U slobodnoj hrvatskoj državi, pretukla ga je skupina srpskih mladića iz Srijemskih Laza - napisao je Škoro.

Dodao je i kako će o ovom slučaju opširnije govoriti sutra u Saboru.

- Žalosno je što je trebalo proći desetak dana dok se za ovaj zastrašujući čin nasilja nije čulo u hrvatskoj javnosti. Sutra ću opširnije o svemu govoriti u Hrvatskom Saboru - priopćio je.

Podsjetimo, kobnog vikenda Andrijanić je bio na privatnoj zabavi, a kad su svirači otišli oko dva jutro, i ekipa se počela razilaziti, on je htio naručiti pjesmu od Škore. Tad su ga napadači sarkastično pitali hoće li možda i Thompsona, tad je osjetio tenzije te odgovorio da nema potrebe i da se može nastaviti i s cajkama.

- Pretpostavljam kako je to bio okidač za ono što je bilo kasnije, jer večer je prije toga bila potpuno pitoma. Naime, osjetio sam udarac u glavu, uspio sam vidjeti momka iz Srijemskih Laza koji me prvi udario. Pao sam na pod, uspio sam vidjeti još dvojicu koja su me udarala. Doslovno su mi skakali po glavi i tko zna kako bi sve završilo da me sestričnin suprug nije zaštitio svojim tijelom, pri čemu je i on pretrpio ozljede. Nakon što su me iscipelarili, nas smo dvojica pokušali izaći iz tog objekta. Tad je naišao rođakov brat, koji je organizirao proslavu, stavio nas je u auto i odvezao u vinkovačku bolnicu - ispričao je Ivan

Ivan je pretrpio višestruki prijelom lubanje i kosti lica, očne šupljine i nosne kosti.