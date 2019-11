Škoro skuplja potpise: 'Želim uvesti reda i promjene u RH'

Miroslav Škoro u petak u 10.00 ujutro dao je izjavu za medije na Trgu bana Josipa Jelačića gdje je počeo prikupljati potpise za svoju kandidaturu.

Okupilo se dosta ljudi, više je bilo starije generacije na što je Škoro rekao da mu je to vrlo zanimljivo. Škorin glasnogovornik Mato Mijić je naglasio kako nisu došli samo do starije nego i do mlađe publike korištenjem društvenih mreža, najviše preko Instagrama i Facebooka.

Miroslav Škoro je naglasio da se kandidira kako bi uveo više reda i promjena na što su se njegovi glasači najviše složili.

Tijekom glasanja se stvorio veliki red oko štanda, Škoro stoji sa strane i priča sa svima, svima se zahvaljuje i pruža ruku i pokazuje da želi biti blizak sa svojim glasačima.

- Hrvatskoj trebaju promjene, mislim da bi on mogao napraviti promjene u pravosuđu budući da je ono najproblematičnije. Od pravosuđa sve kreće i od tamo bi trebalo ići na bolje- kaže nam gospođa koja je glasala za Škoru.

Glasači su rekli kako je Škoro jako televizičan i jako pristupačan medijima što je korisno za svaku kandidaturu.

- Nisam čovjek koji skuplja potpise, ako ih bude 10 000 onda neka ih bude toliko, svi će glasati kako žele i što žele- rekao je Škoro.

Našoj novinarki je odgovorio na nekoliko pitanja:

Koliko birača očekujete?

- Ja nisam bahat pa ne mogu sad reći kakav će biti broj, ja se samo nadam da su ljudi prepoznali sve za što se ja zalažem i da će u skladu s tim i glasati.

Rukujete se sa svima i jako ste simpatični, želite li tako dati dojam da ste čovjek iz naroda?

- Ja ne odajem dojam, nego ja jesam čovjek iz naroda. Ja se ne rukujem samo zato što je to dio političke kampanje, to je nešto što radim oduvijek i ovim putem bih se zahvalio svojoj majci koja mi je usadila takve manire. Ja se volim pozdravljati, rukovati sa svima, sa onima koje poznajem i ne poznajem, takav sam.

Na štandu je sad trenutno najviše umirovljenika, ali vi ste se fokusirali i na mlađu populaciju koristeći puno društvene mreže. Kojih onda birača najviše očekujete?

- Ja ne bih to dijelio niti volim dijeliti. Jednostavno sam svoju poruku širio na razne načine kroz kampanju i nadam se da su doprijele do onih kojima se sviđa to što planiram napraviti. Ja živim doma s dvije mlade osobe, dvije kćeri i po njima sam vidio kako društvene mreže funkcioniraju pa sam i tamo širio svoju poruku.

- Nadamo se da će napraviti promjenu ustava i napraviti veće ovlasti za predsjednika što smatram boljim, on je jedini nestranački kandidat koji ima najviše šanse za uspjeh i za dobiti izbore- rekao nam je ujedan od glasača.

Štand će biti otvoren do 19.00/20.00 sati navečer ovisno o tome kako će se situacija sa glasačima odvijati.

Tema: Hrvatska