Miroslav Škoro napao Kolindu, Milanovića, Ivana Pernara...

Miroslav Škoro iznenadio je javnost čvrstim i konzistentnim programom. On nudi predsjednički sustav u kojemu je, kako primjećuje politolog Davor Gjenero, preuzeo brojne elemente vladavine francuskog državnika Charlesa de Gaullea.

De Gaulle je, treba reći, bio general, kao i Franjo Tuđman, čiji je sustav opisivan kao “polupredsjednički”, premda je Tuđman odlučivao o svemu. On je bio vječan i svemoćan, a vlade su se mijenjale. Škoro je na tom tragu.

Njegov se predsjednički program razlikuje od većeg dijela njegova glazbenog opusa. Ovdje nema puno rečenica nalik na “Milo moje” ili “Šumi šumi javore...” - hrvatska suverenistička scena oduševljeno je u Škorinu jutarnjem manifestu prepoznala dugo zazivanu politiku “čvrste ruke”. On nudi snažnu vojsku, nadzor granice nad kojom ni ptica ne može proletjeti bez vize, povratak vlasti narodu...

- Srž mojega programa je savez s narodom nasuprot vladavine stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Želim biti narodni predsjednik i samo ću vama polagati račun. Moj prvi predsjednički potez bit će upućivanje inicijative prema Parlamentu za promjenu Ustava. Ako tu inicijativu potrebna većina ne prihvati, predložit ću predsjedniku Vlade raspisivanje ustavnog referenduma, a ako on odbije taj prijedlog, pozvat ću građane na prikupljanje potpisa za provođenje referenduma. Tad bih volio vidjeti onoga koji će pokušati izigrati volju naroda...

Ja ne želim biti predsjednik, kako kažu fikus, nego predsjednik koji će imati dovoljno ovlasti za provođenje onih politika za koje će me narod odabrati - rekao je Škoro.

- Škorina priča je puno konzistentnija nego što sam očekivao - priznaje politički analitičar Davor Gjenero pa objašnjava:

- To je u cijelosti degolovski model plebiscitarne demokracije - francuska Peta republika je definirana na referendumu. Sve do propasti zadnje zakonodavne inicijative, to je radio Charles de Gaulle. On se džentlmenski, kad mu je propala takva inicijativa, povukao na osamu i napustio politiku, čime je taj model vladavine u Francuskoj - ili vladanja Francuskom - okončan. Kad Škoro predlaže promjenu načela ustavnih sudaca, tu vidim trag ideje profesora Smerdela, koji je tražio nešto slično, da se točno odrede uloge sudaca, da se napusti model samokandidiranja te da ustavne suce predlažu akademska zajednica, vrh sudbene vlasti i odvjetnička komora, vodeći računa o tome da predlažu najbolje stručnjake za pojedini dio prava koji trenutačno nedostaju... Tako da nije nužno to iščitavati kao orbanovski model utjecaja na ustavne suce.

Branko Smerdel nije bio oduševljen Škorinim programom, u kojemu je vidio nepoznavanje Ustava.

- Nijedan kandidat ne zna za kakvu se funkciju natječe. Ne znaju Ustav ni kako se on mijenja. Tužno je što im to uopće ne škodi - napisao je na “fejsu”.

- Sviđaju mi se glavne poruke njegove najave kandidature - napisala je Željka Markić, koja posebno ističe suspenzivni veto na zakone, jačanje institucije referenduma, promjenu izbornog sustava i borbu protiv korupcije. Jačanje uloge predsjednika joj je također po volji, barem dok u toj ulozi zamišlja Škoru, no Markić još nije rekla da je Škoro njezin kandidat.

Rekao je sve što je desnica htjela čuti - ali se poslužio i Milanovićevim geslom: “Šaraj malo, brate”...

Što nudi Miroslav Škoro?

Jakog predsjednika, s raskošnim ovlastima, suverenista koji će moć vratiti narodu kojemu je nepravedno oteta, uzurpirana od stranaka čija su načela jasna - u se, na se i poda se.

- Njegov program traži ozbiljno redizajniranje političkog sustava, on traži ovlasti kakve nije imao ni Tuđman - kaže politolog Berto Šalaj (FPZ Zagreb), koji dodaje kako je ta ideja “na tragu Ive Josipovića”, koji je također tražio povećanje predsjedničkih ovlasti, premda ne ovako radikalno.

Koga je sve Škoro dobio na ovaj način? Između ostalog, potpisnike referendumskih inicijativa koje su Lovro Kuščević, Andrej Plenković i Miroslav Šeparović stavili u stanje trajne frustracije. To je, teoretski, barem pola milijuna glasova - protivnika Istanbulske konvencije, protivnika Marakeš kompakta, protivnika nekih manjinskih prava... Dobio je, nadalje, sve suvereniste. Škoro je odsvirao muziku za njihove uši bez ijednog falš tona. Ali njegova je publika šira, a ambicije veće. Škoro dijeli naciju na dva dijela: dobri narod - kojemu treba vratiti ovlasti tako da ih se povjeri u njegove ruke - i otuđenu, zlu elitu, gnome s Gornjega grada koje treba smjestiti na odgovarajuće mjesto. U udžbenicima političkih znanosti ta se razdioba, dobri narod - loša elita, smatra ključnom odrednicom populizma.

- Riječ je o klasičnom populističkom projektu. Diviniziranje naroda (savez s narodom, narodni predsjednik) i općeniti politički antielitizam (korumpirane i otuđene elite) nalikuju na lekciju iz nekog priručnika za populiste. Znamo da je Škoro desničar pa će biti zanimljivo vidjeti može li s ovakvim populističkim projektom privući nešto birača centra i lijevoga centra - objašnjava Berto Šalaj, a na pitanje kome Škoro uzima glasove, kaže kako uzima Kolindi, ali želi uzeti i Kolakušiću te Pernaru.

- On zna da samo s glasovima radikalne desnice ne može dobiti izbore - kaže Šalaj.

Škoro je u govoru opleo i po aktualnoj predsjednici i po Milanoviću.

- Drage Hrvatice i Hrvati te pripadnici nacionalnih manjina, ja vam neću obećati da će Hrvatska biti među najbogatijim zemljama na svijetu - rekao je ironizirajući predsjedničino obećanje pa nastavio:

- Ono što vam jamčim je da ću sve svoje intelektualne i poduzetničke sposobnosti staviti u funkciju države. Za mene Hrvatska nije slučajna država i dokazat ću da je itekako uspješan projekt koji su ugrozili nesposobni političari...

- Moram priznati da sam Škoru podcijenio vjerujući da mu priča o kandidaturi služi u marketinške svrhe - prokomentirao je Goran Beus Richembergh i dodao: “To nipošto ne znači da mislim da nije ozbiljan kandidat. Štoviše. Zagrabio je u kacu populizma, izvorno je desničar, sklon je autokraciji i sve to mu može donijeti mnogo glasova. Uglavnom, relevantnost njegove kandidature samo govori da se šanse da nam bude bolje i vedrije sve više smanjuju”.

- Škorin program čini mi se kao kombinacija inteligentnije Kolinde, umivenoga Glasnovića i simpatičnijeg Kolakušića. Pomalo jezivo, u svakom slučaju - kratko je rekao Fred Matić dok je Peđa Grbin njegov program usporedio s najavom diktature kralja Aleksandra, koji je rekao da između njega i naroda više ne smije biti posrednika.