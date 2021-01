- Zadnjih dana smo na terenu, poku\u0161avamo pomo\u0107i gra\u0111anima u potresom pogo\u0111enom podru\u010dju. Danas smo imali sastanak kluba DP na temu toga \u0161to smo zadnjih dana u\u010dinili. Milan Vrkljan i Karolina Vidovi\u0107-Kri\u0161to nisu bili s nama na terenu zadnjih dana. Na zahtjev \u010dlanova kluba, druga je to\u010dka bila analiza rada kluba, a \u010dlanovi su tajnim glasanjem izglasali nepovjerenje Vrkljanu i tra\u017eili da se izglasa novi predsjednik kluba. On je od 12 glasova dobio samo jedan. Potom se zahvalio i izi\u0161ao. Dvije minute kasnije ve\u0107 je imao spremnu objavu, koja je iznenadila i nas i javnost. Odlu\u010dio je iza\u0107i pod krinkom ne znam \u010dega, a mislim da je to jedan velik ego i sujeta. \u017dao nam je zbog toga, i nismo svjesni za\u0161to se to dogodilo, jer smo Karolini Vidovi\u0107 Kri\u0161to nudili mjesto potpredsjednice Sabora. Ona je bila potpredsjednica odbora u ime DP, on predsjednik Kluba\u2026 No te njihove skrivene agende \u0107emo saznati u razdoblju koje dolazi - rekao je Miroslav \u0160koro u razgovoru za N1 televiziju.

- Vidjet \u0107emo \u0161to \u0107e sada biti. Ve\u0107 sam bio saborski zastupnik i kada sam odlazio nakon 8 mjeseci \u2013 vratio sam mandat HDZ-u. Bilo bi normalno, prihvatljivo, da i oni vrate, no kako su sve postavili \u2013 \u010dini se da ne\u0107e - rekao je.

Dodaje da ne zna za\u0161to su to napravili te da prema izbornom zakonu zastupnik mo\u017ee trgovati svojim mandatom.