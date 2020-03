'Skratit ćemo proceduru, neće inspektori ispisivati rješenja'

Krunoslav Capak prokomentirao je situaciju na granicama.



- Inspektori na granicama uzimat će samo broj telefona i mjesto gdje čovjek putuje. Inspektori više neće ispisivati rješenja već će na ruke našim državljanima i strancima davati štampane obavijesti koje bi trebale biti gotove svakog trena. Ta će procedura trajati oko dvije minute - rekao je Capak.

Obrazac bi trebao biti gotov do 9:30, nakon čega će se distribuirati na granične prijelaze.

Capak je rekao da je dosad testirano više do 500 ljudi u Hrvatskoj. "Za testiranje na dva punkta u Zagrebu je sve spremno, možemo početi ovaj čas. Obavili smo probna testiranja i sve je perfektno.

Podsjetimo, zbog epidemije korona virusa i provjere stvaraju se velike gužve na graničnim prijelazima. Ljudi čekaju satima. Nitko tko dolazi ne može izbjeći kontrolu na granici. Svi negoduju, ne može se reći da vlada panika, ali svakako su zabrinuti.

- Sve je meni jasno kakav je situacija i nije se za šaliti no baš da se dan i noć čeka da ti daju papir s podatkom kome se javiti i može li u zemlju ili ne je pretjerano. Ne bi ni to bilo da ne gledamo kako auti s njemački, austrijskim, švicarskim i talijanskim tablicama prolaze. Nije mi to jasno. Bojim se da ako ne zatvore skroz granice da će ljudi masovno lagati od kuda idu i da nemaju nikakve simptome, ako će ih i imati, samo da ne zaglave ovdje – ispričao nam je jedan Zagrepčanin na graničnom prijelazu Bregana.

Opisao je i neugodne situacije koje su ondje u ovom čekanju doživjeli.

- Velika je nervoza što je jasno, ali da nam policajac govori "koji k... putujete", dok drugi nagurava ljude, nisam očekivao. Kao da smo stoka. Pa svi mi imamo obitelji i razloge zbog kojih želimo biti kod kuće. Jasno nam je da ćemo biti izolirani što je potpuno u redu. To bi i sam napravio da mi se i ne nalaže, ali ljudskosti u ponašanju ne bi trebalo nedostajati – ističe ovaj Zagrepčanin.

Tko sa sobom nije ponio hrane i pića ostao je u ovom redu gladan i žedan.

- Da su barem stavili aparat da možeš uzet kavu ili čaj. Jedino što ima su oni plastični wc-i u koje nitko od straha ne ulazi. Sve ovo vrijeme nisam vidio da ih je itko došao dezinficirati, a nema nikakvih sredstva da si ruke poslije nužde dezinficiraš – dodao je.