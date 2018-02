Skrivene od javnosti: Gazdine i Nadanove slike i dalje plaćamo

Stotine umjetničkih slika i skulptura privremeno oduzete bivšem premijeru Ivi Sanaderu i Nadanu Vidoševiću, bivšem šefu HGK, kojima godinama sude zbog korupcije, nalaze se u muzejskim depoima, gdje se čuvaju u posebnim uvjetima. Troškove pokriva Ministarstvo državne imovine, u kojem nemaju točan podatak o tome koliko je novca poreznih obveznika potrošeno u tu svrhu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U sudskim postupcima protiv Nadana Vidoševića i Ive Sanadera zaplijenjene umjetničke slike, skulpture i knjige čuvaju se u Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu, Hrvatskom državnom arhivu (HDA) u Zagrebu, Arheološkome muzeju u Zagrebu, Arheološkome muzeju u Splitu te u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (MHAS) - odgovorili su nam u Ministarstvu državne imovne na pitanje gdje su pohranjene skupe zbirke.

Umjetnine koje su zaplijenjene u sklopu sudskih postupaka, a na temelju optužbe da su protuzakonito stečene, pohranjene su u ustanovama specijaliziranima za čuvanje umjetničkih djela.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Do okončanja sudskog postupka, odnosno do pravomoćne presude, umjetničke slike, skulpture i knjige čuvaju se u muzejima i arhivima. Trošak čuvanja i osiguranja umjetnina podmiruje Ministarstvo državne imovine. U slučaju da se pravomoćnom sudskom presudom odredi trajno oduzimanje umjetnina, one postaju vlasništvom Republike Hrvatske.

Najvrednije slike iz Sanaderove zbirke su djela Vlahe Bukovca. Pet njegovih slika procijenjeno je na 210.000 eura. Među skupim dijelovima zbirke su i slike Emanuela Vidovića i Celestina Medovića

Kako u ministarstvu nemaju podatak o tome koliko je do sada koštalo pohranjivanje Sanaderovih i Vidoševićevih umjetnina u prikladnim uvjetima, potražili smo odgovor od ravnateljice Muzeja za suvremenu umjetnost u Zagrebu.

- U vezi s vašim pitanjem nisam u mogućnosti davati nikakve informacije - odgovorila nam je ravnateljica MSU-a Snježana Pintarić.

Država može institucije kojima je vlasnik ili suvlasnik zamoliti ili dati nalog da se zbog zaštite kulturne baštine umjetnine na određeno vrijeme deponiraju u muzejima. No kako oni u pravilu kubure s raspoloživim prostorom, nisu baš previše sretni takvim razvojem situacije, pojašnjava nam ugledni galerist. Svejedno, u takvim slučajevima, kaže, ne naplaćuju se pune tržišne cijene. Prema procjenama ljudi upućenih u takvu vrstu troškova, a koji su htjeli ostati neimenovani, država je do sada potrošila nekoliko stotina tisuća kuna kako bi se Sanaderove i Vidoševićeve umjetnine držale u prikladnim uvjetima. Podsjećamo, tijekom prvog suđenja u Fimi mediji povjesničar umjetnosti Igor Zidić Sanaderovu kolekciju umjetnina procijenio je na gotovo 10 milijuna kuna. Najvrednije su četiri slike Vlahe Bukovca. Sanader tijekom prvog, a i tijekom ponovljenog suđenja, nastoji umanjiti vrijednost zbirke.

A Vidoševićevu su zbirku, koja sadrži čak 560 umjetnina, procijenili na oko 35 milijuna kuna. On je osim slika i skulptura sakupljao stare karte, knjige, amfore.