Skrivio smrt prijatelja: Dobio godinu i osam mjeseci zatvora

Smatram se odgovornim, no ne bih sjeo u auto da se nisam osjećao sposobnim za vožnju. Ne bih vozio najboljeg prijatelja da sam mislio da će mu se nešto loše dogoditi, branio se na Županijskom sudu u Osijeku Matej D. (26).

Optužnica ga je teretila da je 2. studenog 2018. godine oko 16.30 sati Državnom cestom br. 34 između mjesta Viljevo i Donji Miholjac znajući da nema vozačku dozvolu vozio Renault Clio virovitičkih registracija u kojem su se kao putnici nalazili Marko A. i talijanski državljanin Giuseppe D. L. Dolaskom na 35. kilometar krenuo je pretjecati teretno vozilo MAN daruvarskih registracija s prikolicom.

Zbog nedostatnih znanja i vještina, navodi se u optužnici, nije uspio započetu radnju izvršiti na siguran način, već je lijevim kotačima zahvatio bankinu zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i naglo skrenuo udesno te prije dovršenog pretjecanja prešao na desnu kolničku traku u kojoj se nalazio kamion s prikolicom. Nakon kontakta dvaju vozila Clio je sletio s ceste u odvodni kanal te se više puta prevrnuo. Prilikom prevrtanja iz njega je ispao putnik, koji je uslijed opsežnih ozljeda na mjestu preminuo.

Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom Matej je nedavno nepravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu osudu. Mora u zatvor na osam mjeseci, dok se preostali dio kazne u trajanju od jedne godine neće izvršiti ako u roku tri godine ne počini novo kazneno djelo. Izrekli su mu i zabranu vožnje u trajanju od tri godine.

U svojoj obrani mladić je kazao da su toga dana išli u Viroviticu njegovoj kući.

- Marko se nije naspavao i to je jedini razlog zašto sam ja vozio. Ne znam kako je došlo do nesreće, znam da sam uhvatio bankinu. Roditelji nisu imali novca da ja i brat idemo zajedno polagati vozački ispit, a ja sam često vozio sa bratom. Nekad sam i vozio auto dok je brat bio pored mene. Moji prijatelji su znali da ja znam voziti auto, samo zato mi je Marko i dao da vozim - govorio je mladić, koji studira ekonomiju te povremeno radi preko Student servisa.

Kada god ide autom u Osijek ostavi cvijeće i zapali lampion na mjestu nesreće, a iako je položio vozački ispit u svibnju 2019. izbjegava vožnju i uglavnom koristi javni prijevoz.

Prije ovog događaja, objasnio je, nije vozio cestom gdje je bila nesreća, no bio je suvozač u autu kada su prolazili tim dijelom ceste. Automobil s kojim je skrivio nesreću je u vlasništvu Markova brata, i on ga ranije nije vozio. Nije se sjećao koliko je bilo ograničenje brzine na tom dijelu ceste, no sve mu je izgledalo regularno.

Prije nesreće mladić je pohađao obuku za vozača B kategorije, položio je teoriju i prvu pomoć te odvozio 35 sati vožnje, no nije izašao na ispit. To je na sudu potvrdio njegov instruktor vožnje. Prema njegovu mišljenju mladić je bio potpuno osposobljen za vožnju iako formalno nije imao vozačku dozvolu.

Prometni vještak kazao je da je na tom dijelu ceste ograničenje 60 km/h, a da je prema njegovom izračunu, optuženi vozio 89 km/h dok se kamion s prikolicom kretao brzinom od 74 km/h.