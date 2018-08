Skroman par iza sebe ostavio milijunsku sliku i veliku tajnu

Jerry i Rita Alter, povučeni par iz malog mjesta Cliff u Novom Meksiku, možda su desetljećima skrivali tajnu nestanka 160 milijuna dolara vrijedne slike 'Woman Ochre' umjetnika Willema de Kooninga.

- Bili su ljubazni ljudi koji su se držali za sebe i nitko nije o njima mnogo znao, rekli su susjedi reporterima nakon što je iza vrata njihove spavaće sobe pronađena vrijedna slika, ukradena iz Muzeja umjetnosti Sveučilišta u Arizoni (UAMA) prije 33 godine.

Porijeklom iz New Yorka, Alterovi su se krajem sedamdesetih godina preselili u ruralni dio Novog Meksika. Jerry je bio muzičar i učitelj glazbenog, a Rita logopedica zaposlena u lokalnoj školi. Njezini bivši kolege kažu da se radi o ljubaznoj i ugodnoj ženi, koja je bila dobra s djecom, piše The Washington Post.

Par je u međuvremenu preminuo, a njihovu kuću naslijedio je nećak Ron Roseman. Namještaj i druge predmete Alterovih, među kojima je bila i vrijedna slika, prodao je lokalnoj trgovini antikvitetima za svega 2.000 dolara.

'Koju sliku?'

Mušterije koje su dolazile u trgovinu i vidjele sliku odmah su prepoznale da se radi o de Kooningu. Vlasnik trgovine, David Van Auker potražio ju je na internetu i naišao na članak o krađi vrijednog djela, koja je nevjerojatnim putem završilo u njegovoj trgovini.

- Na telefon mi se javila studentica koja radi na recepciji. Rekao sam joj: Mislim da imam umjetničko djelo koje vam je ukradeno - izjavio je Van Auker za WFAA. 'Koju sliku?', pitala je. 'Kooninga', glasio je odgovor.

Foto: University of Arizona Museum of Art

Djevojka je spojila Van Aukera s kustosom, samo da bi u vrlo kratkom razgovoru ustanovili da se dimenzije slike poklapaju. Van Auker je odnio sliku kući i naoružan, čuvao je cijelu noć.

Sljedećeg dana, stigla je delegacija iz muzeja.

- U prostoriji je zavladala potpuna tišina, a kustosica je prišla slici, pala na koljena i zurila u sliku. Elektricitet se mogao osjetiti u zraku - prisjetio se Van Auker.

Mjesecima kasnije, Roseman je pregledavao stare fotografije i pronašao jednu s obiteljskog ručka za Dan zahvalnosti, na kojoj se nalazi par Altman. Fotografija je uslikana kod obitelji u Tucsonu, pa je postalo očito da se par dan prije krađe slike nalazio u istom gradu.

Osim tog detalja, obiteljska fotografija pokazuje veliku sličnost paru koje je čuvar muzeja opisao policijskom crtaču.

Foto: University of Arizona Museum of Art

Prema policijskom izvještaju, dan nakon Dana zahvalnosti, muškarac i žena ušetali su u Muzej u Tucsonu. Čuvar je upravo otključavao vrata da propusti djelatnike muzeja, a kako se muzej ionako uskoro trebao otvoriti, pustio je i par. Muškarac se popeo na drugi kat, dok je žena počela razgovarati s čuvarem. Nekoliko minuta kasnije, muškarac se vratio dolje, a par je odmah zatim napustio muzej.

Čuvar je postao sumnjičav jer se par izgubio nakon svega 15-ak minuta, pa se popeo na drugi kat. Na mjestu gdje je izložena Kooningova slika sada je bio samo prazni okvir.

Na mjestu krađe nisu pronađeni nikakvi dokazi, a u to vrijeme nije bilo nadzornih kamera.

Nekoliko svjedoka opisali su crveni sportski auto, no nisu uspjeli zapisati broj registracije. Tek je kasnije iskrsnulo da su automobil koji odgovara opisu imali Altmanovi.

Godine su prolazile, a istražitelji nisu uspijevali pronaći odgovore.

Jerry je preminuo 2012. godine. Pet godina kasnije, preminula je i Rita u 81. godini. Jerry je 2011. godine, samo godinu prije smrti, objavio knjigu kratkih priča The Cup and the Lip: Exotic Tales (Šalica i usna: Egzotične priče). U prologu je napisao da su priče mješavina stvarnih događaja i fantastika.

Jedna od priča osobito je zanimljiva: radnja pripovijetke vrti se oko čuvara u muzeju imena Lou. Jednoga dana, u muzej dolaze sredovječna žena sa svojom 14-godišnjom unukom. Starija žena počela se raspitivati o povijesti smaragda koji je bio izložen u muzeju.

'I samo dva para očiju...'

Šest mjeseci kasnije, žena i njezina unuka se vraćaju u muzej, ali nakon kratkog vremena odlaze u velikoj žurbi. Sumnjičavi čuvar odlazi provjeriti prostoriju i shvati da je smaragd nestao. Počeo je trčati i pokušao zaustaviti dvije žene. Starija žena zabila se u Loua i ubila ga na mjestu te pobjegla. Policija nije mogla pronaći ni jedan dokaz koji bi im pomogao u potrazi.

Pripovijetka završava opisom smaragda ostavljenog u prostoriji.

'I samo dva para očiju, isključivo dvoje, mogu ga vidjeti!' rečenica je kojom završava priču.

Jednako tako, mogao je opisati Kooningovo remek djelo. No nikome to nije ni palo na pamet, sve dok slika nije otkrivena u spavaćoj sobi, obješena tako da se može vidjeti samo ako su vrata sobe zatvorena.

Na nekim obiteljskim fotografijama Rita je nosila crveni kaput kakav je imala i žena osumnjičena za krađu slike, a policija je kasnije među njezinim stvarima pronašla šal i naočale koje su odgovarale opisu.

Pitanje je i kako su umirovljeni učitelj i logopedica zaposleni u javnim školama mogli priuštiti putovanja na koja su odlazili. Par je obišao 140 zemalja na svih sedam kontinenata, a iza sebe su ostavili i milijun dolara na bankovnom računu.

Roseman i dalje odbija povjerovati da su njegovi tetak i teta povezani s krađom remek djela.

- Nemam pojma kad su je i kako su je dobili, jesu li umiješani u krađu ili su je kupili od nekoga. Na kraju, u cijeloj priči ima jako puno slučajnosti - izjavio je za The Republic.

Jerryjeva sestra, Carole Sklar, umjetnica iz New Jerseyja, također tvrdi kako nema šanse da je njezin brat, ili njegova pristojna supruga, mogli počiniti takvu krađu.

'Da bi Jerry i Rita počinili takvu nedjelo i riskirali odlazak u zatvor, za Boga miloga, ne bi to učinili, kazala je za New York Times.