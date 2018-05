Skupljaju potpise pred crkvom: 'Slučajno smo na istom mjestu'

Mi smo dvije potpuno odvojene inicijative i sasvim slučajno prikupljamo potpise istodobno i na sličnim ili istim lokacijama, rekla je Kristina Pavlović ispred građanske inicijative 'Istina o Istanbulskoj'.

Naime, inicijativa koju ona koordinira i građanska inicijativa 'Narod odlučuje' jučer su počeli prikupljati potpise za raspisivanje referenduma o dva pitanja. Prvi žele povlačenje iz Istanbulske konvencije, dok bi ovi drugi htjeli izmijeniti izborni zakon, odnosno promijeniti način biranja političkih predstavnika, što bi u konačnici, slažu se brojni analitičari, ograničilo prava zastupnicima nacionalnih manjina.

Svaka inicijativa mora prikupiti oko 374.740 potpisa

Svaka inicijativa mora prikupiti oko 374.740 potpisa, odnosno najmanje 10 posto od ukupnog broja birača. S obzirom na to da obje inicijative potpise skupljaju u istom periodu, odnosno do 27. svibnja i na sličnim lokacijama, postavlja se pitanje hoće li građani biti zbunjeni, hoće li znati što točno i za koga potpisuju te hoće li htjeti dati svoj potpis na oba mjesta samo zato što će im se učiniti zgodnim sve potpisati u paketu.

Štand ispred crkve se ne plaća

Iz inicijative Istina o Istanbulskoj slažu se da je sve moguće, ali imaju, kažu, rješenje.

- Mi nemamo nikakvih skrivenih namjera. Znate i sami da smo još u ožujku, čim je premijer Plenković rekao da će se Konvencija ratificirati, poručili da idemo na referendum. Sad je ispalo da se potpisi prikupljaju za dva referenduma i meni je jasno da mnogo ljudi možda i neće vidjeti razliku između naših inicijativa, ali trudit ćemo se svima objasniti što je što. Čak su i naši volonteri obučeni da pravilno sve objasne ljudima kad dođu dati svoj potpis - rekla je Pavlović koja nije skrivala da su s inicijativom Narod odlučuje u dobrim odnosima. Budući da im je plaćanje štandova za skupljanje potpisa bilo preskupo, inicijativama su u susret izašle crkve pa će tamo biti raspoređen najveći broj štandova.

Puhovski: Crkva se želi izvući iz teškog poraza s Istanbulskom

- Skupljanje potpisa bi trebalo biti besplatno uvijek i svakoj udruzi civilnog društva jer je to dio demokratskog procesa. Ovako su oni koji su to onemogućili samo gurnuli te udruge u naručje Crkve, a Crkvi je to taman bio izgovor da im se pridruži. Crkva se želi izvući iz teškog poraza s Istanbulskom pa im je ovo sad odlična prilika za revanš - rekao je jučer politički analitičar Žarko Puhovski.

Organizacija GONG također je jučer izrazila neslaganje s inicijativama, odnosno referendumskim pitanjima koje su potegnule, a hrvatskim političkim elitama poručili su da se prime posla uređenja izbornog i referendumskog zakonodavstva.