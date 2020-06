Skupljaju potpise za izvanredno zasjedanje Sabora iza izbora

Tomašević je naglasio da će, ukoliko novoizabrani zastupnici odu na ljetnu stanku, proći više od šest mjeseci od potresa, a da Sabor o tome uopće neće raspravljati

<p>Zeleno-lijeva koalicija u utorak je na Trgu bana Jelačića započela s prikupljanjem potpisa za peticiju kojom traže da predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong>, odmah po konstituiranju novog saziva Sabora, zatraži izvanredno zasjedanje na kojem će se raspravljati o Zakonu o obnovi.</p><p>"Tražimo od predsjednika da spriječi novoizabrane saborske zastupnike da nakon konstituiranja Sabora odu na dvomjesečnu stanku, prije rasprave i usvajanja Zakona o obnovi Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije”, kazao je <strong>Tomislav Tomašević</strong> na konferenciji za medije koalicije Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš! i Za grad.</p><p>Tomašević je naglasio da su prošla puna dva i pol mjeseca bez rješavanja pitanja obnove, a da će, ukoliko novoizabrani zastupnici odu na ljetnu stanku, proći više od šest mjeseci od potresa, a da Sabor o tome uopće neće raspravljati. </p><p>"Posljedično, građani Zagreba i okolice dočekat će zimu u razrušenim domovima, bez grijanja i tople vode. To je nedopustivo! Mi smo spremni kad uđemo u Sabor raditi cijelo ljeto na pripremi kvalitetnog i pravednog zakona o obnovi", poručio je Tomašević.</p><p><strong>Sandra Benčić</strong> istaknula je da nije cilj da se zakon donese u hitnoj proceduri, već da se srpanj i kolovoz iskoriste za kvalitetnu, stručnu i javnu raspravu o svim aspektima obnove, kako bi usvojeni zakon osigurao kvalitetan institucionalni i financijski okvir za obnovu.</p><p>Dodala je i da su s roditeljima i stručnjacima pokrenuli akciju prijava državnom inspektoratu i to “zbog nezakonitog obnavljanja škola koje se podvrgavaju kozmetičkoj obnovi bez jačanja statike zgrada i otpornosti na potres.”</p><p>Tomašević je kazao i da bi upravo obnova škola trebala biti prioritet i da Grad Zagreb mora osigurati bolji model za smještaj škola koje će ići u obnovu od ovog kojeg je sada ponudio. </p><p>Zeleno-lijeva koalicija pozvala je građane Zagreba, ali i sve one koji su u ovom trenutku solidarni sa Zagrepčanima da potpišu peticiju na jednom od 6 štandova u Zagrebu i na web stranici platforme Možemo, priopćili su.</p>