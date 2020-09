Skupština je odbila Bandićev proračun: 'Ovo još nisam vidio'

Zagreb čeka bankrot ako ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju gradskim financijama i gradskom imovinom, upozorio je Dario Filipović iz HDZ-ovog kluba zastupnika zagrebačke skupštine

<p>Zastupnici zagrebačke Skupštine u četvrtak na sjednici nisu prihvatili gradonačelnikov prijedlog izvješća o izvršenju proračuna za 2019., uz oštre kritike zbog minusa od 1,3 milijardi kuna te upozorenje o bankrotu ukoliko ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju financijama.</p><p><strong>Davor Filipović</strong> (Klub gradskih zastupnika HDZ-a) najavio je odmah na početku rasprave da njihov klub neće podržati Bandićevo izvješće o izvršenju proračuna. Zamjera što je manjak proračuna kontinuiran. </p><p>Istaknuo je da rashodovnu stranu proračuna posebno opterećuju rashodi za zaposlene koji su u 2019. bili veći od tri milijarde kuna.</p><p>Predložio je preispitivanje materijalnih rashoda u Gradu koji su prošle godine iznosili 3,3 milijarde kuna, a uključuju rashode za materijal, energiju i usluge, investicijska ulaganja i službena putovanja.</p><p>Filipović je stava da treba preispitati svaku stavku tih rashoda, jednako kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su iznosili više od 3,2 milijarde kuna.</p><p>- Zagreb čeka bankrot ako ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju gradskim financijama i gradskom imovinom - upozorio je.</p><h2>'Ovo još nikad nisam vidio'</h2><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> (Klub zastupnika lijevog bloka) komentirao je za gradonačelnikovo izvješće ocjenom da "ovakvu razinu financijske neodgovornosti nikada nije vidio".</p><p>Iznenađuje ga HDZ-ov stav oko glasovanja o izvješću. Podsjetio je da su upravo oni glasovali za prijedlog takvog proračuna, kao i za polugodišnje izvješće.</p><p>Situaciju je usporedio s filmom "Ljudi u crnom", upitavši HDZ-ovce imaju li uređaj za brisanje memorije. "Ovo što ćete dići ruku protiv - pojeo vuk magare, nema posljedica", dodao je.</p><p><strong>Vladimir Ferdelji</strong> (nestranački) se složio da je kontinuitet gradske politike takav da akumulira gubitke iz godinu u godinu.</p><p>- Evidentno je da se sredstva ne troše u skladu s planom, unatoč rebalansu i dvije odluke gradonačelnika da se to uskladi, te su ostali veliki džepovi - kaže.</p><p>Centralnoj vlasti poručio je da razmisle o paradoksu u zakonodavstvu jer nema ozbiljnih posljedica ako plan nije izvršen. "Zanima me koje poduzeće bi moglo opstati na takav način", komentirao je.</p><h2>'Zagreb je kao obitelj koja živi u minusu'</h2><p><strong>Anka Mrak Taritaš</strong> (Klub gradskih zastupnika Glas-a i HSU-a) je usporedila proračun "s obitelji koja živi u minusu, priča kako je sve divno i krasno, kupi novu odjeću da pokaže, ali je zadužena konstantno".</p><p>- Kada se proračun radi, nema razlika između proračuna i telefonskog imenika - rekla je.</p><p>Zastupnici su na sjednici većinom glasova prihvatili gradonačelnikov prijedlog o zaduživanju Grada u iznosu od 350 milijuna kuna koji će se koristiti za realizaciju kapitalnih ulaganja za gradnju i održavanje nerazvrstanih cesta prema Programu radova na području prometa i komunalnoga gospodarstva.</p><p>Na sjednici Skupštine zastupnici nisu prihvatili gradonačelnikovo Izvješće o stanju gradskih financija, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2019., Izvješće o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta.</p><p>Nije prošlo niti Izvješće o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, Izvješće o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.</p>