Slab odaziv na izborima za zamjenika šibenskog župana

<p>Vrlo slab odaziv birača, samo 7,2 posto, zabilježen je nedjelju prijepodne u Šibensko-kninskoj županiji gdje pripadnici srpske nacionalne manjine prijevremeno biraju zamjenika župana iz svojih redova.</p><p>Od ukupno 9 680 birača upisanih u popis, prijepodne je svoje pravo iskoristilo njih 702. Mjereno postotcima, najviše birača glasovalo je općinama Ervenik (15,9 posto) Biskupija (15,2 posto) i Kistanje (14,3), no u 10 općina i gradova u kojima se izbori održavaju, od njih 19, prijepodne nije glasovao ni jedan birač.</p><p>Iz šibenskog Županijskog izbornog povjerenstva (ŽIP) kažu da „sve ide uredno“. Na vrijeme su otvorena sva biračka mjesta, nema dojava o prigovorima na propisane epidemiološke mjere, prema kojim birači moraju nositi maske, rekla je Hini članica ŽIP-a Melina Gulin Pavlaković</p><p>Za mjesto zamjenika župana koje je ostalo upražnjeno nakon što je Anja Šimpraga (SDSS) podnijela ostavku, jer je postala saborska zastupnica, natječu se SDSS-ov Ognjen Vukmirović i SDP-ov Ilija Krneta. Biračka mjesta, njih 53, otvorena su u 7 sati, glasovanje traje do 19 sati.</p><p>Kao i za parlamentarne, i na nedjeljnim prijevremenim izborima vrijede mjere zaštite od zaraze koronavirusom. Županijsko izborno povjerenstvo (ŽIP) uputilo je općinska i gradska izborna povjerenstva da birači kod glasovanja moraju nositi zaštitne maske, da su za birače bez maske, dodatne osigurane u izbornom materijalu koji su dobili.</p><p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) će još jednom, u 17 sati objaviti podatke o odazivu birača, a prve izborne rezultate u 20 sati. Župan šibensko-kninski Goran Pauk ima troje zamjenika, svima, pa i onome koji će biti izabran u nedjelju, mandati traju do svibnja iduće godine, kada će se održati redovni lokalni izbori.</p><p> </p>