Slađana traži majku nakon 44 godine: 'Jedna gospođa javila je da mama možda živi u Kölnu'

Htjela je i ranije pronaći majku, ali se baka koja ju je odgojila tome protivila. Nikad nije saznala razloge, no nakon smrti bake u siječnju, Slađana je odlučila otkriti misterioznu istinu

<p>Par fotografija majke jedina je uspomena koju ima 51-godišnja<strong> Slađana Lončarević</strong> iz Širokog Polja, a ona crno-bijela na kojoj je kao djevojčica s tetom u bijeloj bundi i čizmicama od posebnog je značaja.</p><p>Upravo bundicu i čizmice Slađani je poslala majka iz Njemačke, kamo je s njezinim ocem otišla trbuhom za kruhom kad je Slađana imala samo dva mjeseca. <strong>Janja (Mandić) Nikšić </strong>svoje je dijete tad ostavila sa svojom majkom i ocem - Marom i Ivanom Mandić u Josipinu Dvoru pokraj Osijeka. Slađana je od bake dobila svu ljubav, pažnju i skrb, osigurala joj lijepo djetinjstvo, no nakon sedme godine s majkom više nije imala kontakta.</p><p>- Do tada se majka javljala, slala je i pisma, pakete, znali smo gdje je. No odjednom prestaje kao rukom odneseno - govori nam Slađana, vlasnica salona vjenčanica La Mirada u Osijeku.</p><p>Nakon 44 godine ona sad pokušava pronaći majku. Htjela je i ranije, ali se baka koja ju je odgojila tome protivila. Nikad nije saznala razloge, no nakon smrti bake u siječnju, Slađana je odlučila otkriti misterioznu istinu.</p><p>- Izvadila sam njihov vjenčani list i saznala da su se rastali 1985. - govori Slađana. Nakon objave na Facebooku da traži majku, javilo joj se mnogo ljudi.</p><p>Zasad joj je, kako kaže, najvjerodostojnija informacija od gospođe koja radi u Njemačkoj u državnoj službi. Ona joj je javila kako je pronašla Janju Mandić s datumom i mjestom rođenja koji se poklapa s podacima Slađanine majke, prosinac 1950. u Foči. I dok iščekuje hoće li na adresi u Kölnu zaista biti njezina izgubljena majka, Slađana kroz suze ističe:</p><p>- Moj cilj je saznati pravu istinu. Poznajući svoju baku, znam da ne može biti loša. I sama sam majka dvoje djece i ne vjerujem da može postojati osoba na zemaljskoj kugli koja može napustiti svoje dijete.</p>