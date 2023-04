Slagalica krvave sačekuše: Na Čubelića pucali zbog obiteljskih problema, on ne želi ni zucnuti

Dok je policija intenzivno tragala za četvoricom muškaraca koje povezuju s pucnjavom na splitskim Skalicama, ranjeni Josip Čubelić (36) zvani Čuba, koji se nalazi pod zaštitom policije u splitskoj bolnici, nije ni zucnuo o cijelom incidentu...

Policija je u utorak popodne, malo nakon što je Čuba pronađen na nogostupu, propucane potkoljenice, u splitskom kvartu inače poznatom po najvećoj koncentraciji dilera na kvadratnome metru, pokrenula opsežnu akciju potrage za četvorkom – “duge cijevi” izašle su na ulice Splita, Solina, Kaštela i Trogira kako bi ulovili Jerka Radića, njegova nećaka Alena Radića, Antu Varnicu i Nenada Petraka.

Prema svjedočenjima očevidaca na Skalicama, najmanje pet hitaca je ispaljeno, a skupina je pobjegla Mercedesom stranih registracija.

Čubelić je ostao ranjen na nogostupu, no nije životno ugrožen. Iako se činilo kako je riječ o obračunu osoba iz krim miljea – Čuba je nosio pancirku, potvrđeno nam je iz izvora bliskih istrazi, makar ga niti jedan metak nije pogodio u torzo – prema našim informacijama motiv za propucavanje mnogo je prozaičniji. Navodno je riječ o “obiteljskim problemima”, preciznije: Alen Radić nije najsretniji zbog bliske veze člana obitelji...

Kao da inače Čuba nema dovoljno problema. Nedavno je postalo javno poznato kako je njegova glava bila ucijenjena na 70.000 eura! Tako je barem priznao Željko Melvan, koji je na 19 godina osuđen za ubojstvo Vedrana Marendića zvanog Sarun zbog duga od 3000 kuna. Melvan je nakon zločina pobjegao, a angažirati ga je pokušao kum Dean Majstorović zvani Điđi. Krajem srpnja u Frankfurtu se našao sa šefom kriminalne organizacije koji je prije koji dan osuđen po drugi put na 11 godina zatvora.

Na meti Điđija

- Rekao mi je da će moj dio od pljačke nekog židovskog trgovca u Njemačkoj biti 250.000 eura, da ću za likvidaciju T. M. dobiti 50.000 eura, a ako u Splitu ‘riješim’ Bekavca i Čubu, da ću dobiti još 70.000... - priznao je Melvan naloge koje je dobio od Điđija tog ljeta.

Ništa od svega nije realizirano jer je Melvan upao u sukob s Turcima pa je prvo uhićen, potom nastavio bijeg te je konačno pao na osnovi tjeralice u Kninu kad se vratio u Hrvatsku.

Iako se ne povezuje niti s jednom organiziranom kriminalnom skupinom, Čubelić je skupio pristojan dosje te je već neko vrijeme na meti upravo članova Điđijeve bande. Svjedoči tome i masovna tučnjava iz ožujka prošle godine: ispred Moona, popularnog noćnog bara na Gripama, došlo je do sukoba dvije skupine. U jednoj je bio Čubelić, a u drugoj Kristijan Stojanović, još jedno ime dobro poznato sa stranica crne kronike. Koliko je incident bio beznačajan, potvrđuje to što se nije potezalo vatreno oružje, te je u konačnici završio na Prekršajnom sudu s devet prijavljenih (Čubelić je čak oslobođen zbog nedostatka dokaza, a na njegovoj strani su te večeri, smatraju istražitelji, bila dva poznata momka sa splitskog asfalta – Marin Jelić i Nandi Teklić). Taj incident je simptomatičan jer je u Điđijevoj organizaciji jedan od viđenijih članova Dino Stojanović, Kristijanov brat! Obojica su u svom životu više vremena proveli iza rešetaka nego na slobodi, osuđivani su za najteža kaznena djela, ali ni Čuba nije stranac u policijskim evidencijama.

Njegov najteži zločin datira iz 2013., kad je na Velebitskoj ulici u Splitu pokušao ubiti Aleksandra Dimitrova zvanog Aco Rus. Za to je dobio pet godina i dva mjeseca zatvora. Bio je glavni osumnjičeni za propucavanje Marija Bečića u Srinjinama nadomak Splita, čak je proveo neko vrijeme u istražnom zatvoru, no na koncu je tužiteljstvo odustalo od progona. Bečić, nekadašnji Mister turizma, tvrdio je kako su Čuba i on prijatelji te nema motiva za pucnjavu. Bečić je također vidio ćeliju iznutra – osuđen je na četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva Ridvana Kaqikua, kojeg je udario šakom u glavu. Nesretni muškarac je preminuo od ozljeda, ali se tijekom postupka utvrdilo da je smrt nastupila zbog – greške liječnika!

Prošle godine je 26-godišnjak teško ranjen u jednom apartmanu na Zenti, da bi se istragom utvrdilo kako je riječ o samoranjavanju. Skupina mladića zabavljala se igrajući “ruski rulet”. Josip Čubelić je bio prisutan, no nitko iz skupine nije prijavljen.

S druge strane, Jerko Radić također je bio osuđen, davno doduše – kao mlađi punoljetnik je u prosincu 1999. sudjelovao u premlaćivanju mladića bejzbolskom palicom, do smrti! Dobio je devet godina zatvora, a u zločinu su sudjelovali Robert Vlaić te rođak Vlatko Radić Van Damme, koji je tada bio maloljetnik. Vlatko Radić u međuvremenu je “obogatio” svoj dosje neredima, tučnjavama, prijetnjama te pokušajem ubojstva, a još je u bijegu pred hrvatskim pravosuđem zbog teškog ubojstva u pokušaju pripadnika specijalne policije, koji je, istina, bio u civilu.

Osuđen na 5 godina

U trećem suđenju je Van Damme osuđen na pet godina zatvora. Njegov rođak Jerko Radić pao je i početkom 2010. kao dio organizirane bande iz Rijeke kod čijih članova je pronađena droga i oružje. Međutim, kako nam govore dobro informirani, od tada se “smirio” pa nije bio u sukobu sa zakonom. Dapače, postao je sportski direktor NK Uskoka iz Klisa, koji se natječe u Trećoj NL Jug, a i uspješno je prebrodio tešku bolest.

Prijavu zbog zlouporabe droga ima i najmlađi u skupini, Alen Radić, a Ante Varnica, bivši kickboksač, nema dosje, kao ni Nenad Petrak, četvrti muškarac koji zna što se događalo u utorak popodne na Skalicama...

