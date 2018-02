'Slala mi je slike noža i pisala: Znam gdje su djeca ranjiva...'

Nakon nešto više od pola godine pauze, na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu nastavljeno je suđenje Amerikanki Vanessi Raney (41) koja je od početka 2016. godine sve do svibnja 2017. kad je i uhićena sustavno napastovala i maltretirala profesoricu Ivančicu B. M. (46) i njezinu obitelj.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Vanessa je na internetu pronašla fotografije moje djece koje su bile objavljene u sklopu nekih radionica koje su pohađali, i s tim fotografijama je zatim otvorila lažne profile u njihovo ime. Konkretno, moja kćerka je tada imala 14 godina, a Vanessa je preko tog njezinog profila koji je lažno otvorila pisala svakojake gadosti poput "imala sam seksualne odnose s ocem" i stavljala različite fotografije tako gadnog sadržaja da mi ih je ovdje neugodno i opisivati. To su vidjela i druga djeca u školi koju moja kćer pohađa jer ih je Vanessa prije toga nekolicinu dodala za prijatelje, tako da su mislili kako je to pravi profil moje kćeri i vidjeli su sve gadosti koje je Vanessa objavljivala - kazala je između ostalog u četvrtak profesorica Ivančica B. M. (46), prenosi Večernji list.

'Institucije mi nisu pomogle'

Ivančica kazala kako joj niti jedna od institucija kojima se obratila nije bila u stanju pomoći.

- Ja sam proživjela toliko strašan period, pogotovo kad je optužena krenula uhoditi moju djecu, znala je gdje i kad idu u školu, sve njihove aktivnosti, lažno ih je prijavljivala za razne radionice po gradu, jednostavno joj se nije moglo pobjeći. Poruke koje sam dobivala su bile toliko odvratnog sadržaja da sam ih svim silama pokušavala sakriti od djece, kao što bi svaki normalni roditelj učinio. S djecom sam otišla u Polikliniku grada Zagreba i obratila im se za pomoć, ali od pravobraniteljice za djecu sam dobila odgovor kako se ona ne bavi pojedinačnim slučajevima te da se obratim policiji - rekla je profesorica napominjući kako je posebno razočarana jer sustav nije bio u stanju zaštiti niti nju niti njezinu djecu.

Foto: Blog

Poludjela zbog četvorke

Prisjetila se kako su problemi krenuli nakon što je Vanessa, koja je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2015. godine upisala kolegij Jezične vježbe koji je ona vodila, na kraju semestra položila kolegij s vrlog dobrim. Iako se i prije toga znala neugodno ponašati, primjerice kad bi slala rasističke poruke na račun stranih studenata ili svima branila da otvore prozor u učionici jer bi joj to smetalo, nakon što je dobila "četvorku" krenula se doslovce iživljavati na Ivančici B. M.

U WhatsApp grupi objavljivala slike pedofilskog sadržaja

Uz već spomenute lažne profile koje je otvorila u ime njezine djece među kojima su bile i djevojčice stare dvije i šest godina na kojima je objavljivala različite gadosti uglavnom povezane sa seksom otvorila je i WhatsApp grupu u koju je dodala profesoricu i neke od njezinih studenata te tamo stavljala slike pedofilskog sadržaja.

Ivančicu i njezinu djecu prijavljivala je i na različite "dating" stranice gdje bi stavljala njihove slike i druge podatke poput maila ili brojeva mobitela uz napomenu da "žena traži seksualne usluge".

- Količina tih poruka i lažnih profila je bila toliko ogromna da se to više nije moglo kontrolirati. Dobivala sam pritužbe od studenata da im osobno šaljem mailove, a s obzirom na to da je krenuo novi semestar to su bili i novi studenti koji nisu bili upoznati s tim što se događa i naravno da je to utjecalo na moju reputaciju na poslu. Zadnje poruke koje mi je bila slala su bile stvarno jezive, primjerice dobivala bi fotografije noža uz koji bi napisala "znam gdje su djeca ranjiva, po grkljanu i vrata" aludirajući pritom da će mi ubiti djecu. Obzirom da nitko ništa nije poduzimao, iz očaja sam se obratila medijima, i tek nakon toga imam osjećaj da su se stvari nekako pokrenule s mrtve točke - kazala je Ivančica B. M., a prenosi Večernji list.

Foto: Blog

Vanessa ponavlja kako ništa od toga nije istina

Dok je svjedočila, obučena u plavi ogrtač i narančaste papuče, smještena između dvoje pravosudnih policajaca Vanessa Raney koja je vidno smršavila u proteklih pola godine šutke ju je gledala, na momente tek kimajući glavom i tiho govoreći "kako ništa ovo nije istina".