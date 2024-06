Slavio je ubojstvo policajca, Nijemci tvrde: Skriva se u Srbiji

Mladi Afganistanac napao je u petak policajca Rouven L. (29) u Mannheimu i izbo ga je nožem. Policajac je u nedjelju umro u bolnici. Nakon tog groznog napada na društvenim se mrežama javio čovjek pod profilom imena „Imam Meta“ i slavio je napad u Mannheimu. Također je objavio video na kojem se vidi kao gol do pasa u ruci drži dugačak nož. Također, kaže kako "mrzi Židove, kršćane i muslimane" i "odobrava zlostavljanje devetogodišnjih djevojčica ako su lijepe". U jednom trenutku pljuje po zastavi Izraela dok u ruci drži sliku Adolfa Hitlera, a u videu se vidi i fotografija Josefa Mengelea.

Za tako nešto bi mogao dobiti pet godina zatvora, prema njemačkim zakonima. Bild piše da je samoproglašenog imama njemačka policija identificirala te da se u istragu uključio i savezni kriminalistički ured. Bild piše kako podaci s interneta pokazuju da se „Imam Meta“ zadnje dvije godine nalazi u toplicama u srpskom gradu Niška Banja. Otamo je objavio selfie kao i fotografiju zgrade klinike toplica gdje se navodno nalazi.

- Znamo za ljude koji su slavili napad u Mannheimu, čim to bude kazneno relevantno, podnijet ćemo prijavu - kažu u policiji.

No Bild piše da bi se „Imam Meta“ mogao lako "izvući" na ludilo. On tvrdi da je Kuran otkrio u jednoj aplikaciji koju je bog direktno instalirao na njegov iPhone. Također tvrdi da je to jedini pravi Kuran.

- Arapi su iskrivili Kuran, ali bog ga je sačuvao na njemačkom i zato se mora Kuran s njemačkog prevesti na arapski - navodi. Također kaže da Muhamed nije pravi prorok već da je on, „Imam Meta“, izabran od boga. Također, za 1500 eura nudi i molitve kojima može svladati i potjerati moćne demone.