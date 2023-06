NEDOSTUPNI TISUĆAMA KORISNIKA

Hakirali su HAK, stranice im i dalje ne rade. Evo gdje možete provjeriti stanje u prometu

Aplispahić je istaknuo da je HAK angažirao "najkvalitetnije stručnjake" te da bi do otklanjanja kvara moglo proći nekoliko dana, no da vjeruje kako su osobni podaci korisnika sigurni, iako to ne može garantirati