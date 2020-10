Slavonski Brod: Već tjednima nemaju grijanje u školi, a moraju provjetravati učionice

Srednja medicinska škola u Slavonskom Brodu od srijede u potpunosti prelazi na model C, odnosno online nastavu. Škola se obnavlja i nisu riješili grijanje, pa se učenice zamataju plahtama i navlakama

<p>Učenike u <strong>Slavonskom Brodu</strong> ne muči samo korona virus. U Srednjoj medicinskoj školi već tjednima nema grijanja, zbog čega od srijede prelaze na potpunu online nastavu do daljnjega. Na taj problem ukazali su sami učenici, obrativši se za pomoć medijima.</p><p>- Mi smo učenici iz <strong>Srednje medicinske škole</strong> u Slavonskom Brodu koja već tjednima nema grijanje, unatoč hladnim jutrima kada je temperatura 3-4 Celzijeva stupnja, sjedimo na hladnim stolicama s otvorenim prozorima jer se učionica mora zračiti zbog epidemioloških mjera. Kao sredstva grijanja koristimo plahte i navlake u kabinetima za zdravstvenu njegu i tako jedva čekamo 11-12 sati da izađemo van na Sunce jer je tad vanjska temperatura veća od one u školi. Kao odgovor na pitanje zašto u školi nema grijanja dobili smo informaciju da su u tijeku radovi te da će grijanje najvjerojatnije kasniti do prosinca ove godine. Ovaj apsurd trpimo iako smo platili <strong>povećane troškove školovanja</strong> u iznosu od 200 kn, a od tog novca ništa ne dobivamo zauzvrat, pa tako niti grijanje. Na nekim učionicama trenutno nema ni prozora, jer je u tijeku obnova fasade škole, ali se na svu sreću u njima ne održava nastava. Mi još uvijek smrzavamo u ovim nemogućim uvjetima, čak nam nije teško nositi ni maske jer nam one griju zrak koji udišemo - pišu u svome pismu promrzli učenici.</p><p>Na upit kojeg smo poslali ravnateljstvu škole stigao je odgovor u kojemu škola pojašnjava zbog čega je nastala takva situacija te kako će problem biti riješen.</p><p>- U tijeku je <strong>ishođenje suglasnosti</strong> od strane Brod-plina za prekop javne površine i ceste od Grada Slavonskog Broda. Naime, uslijed energetske obnove koja je u tijeku, Srednja medicinska škola se odvojila od grijanja od <strong>Obrtničke škole Slavonski Brod</strong>. Planirani završetak radova je kroz deset dana. S obzirom na vremenske prilike, Srednja medicinska škola će od srijede 28. listopada nastavu izvoditi online do završetka radova. Nadalje, do sada nismo imali upućenih žalbi od strane roditelja u svezi grijanja. Na Vijeću roditelja održanom prošli tjedan objasnili smo razvoj situacije i korake koje smo poduzeli kao i moguć prelazak na online nastavu ukoliko radovi budu trajali duže od planiranog vremena - kažu u tajništvu škole.</p>