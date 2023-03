Slavonski školarci oduševljeni: S Rokom učili kako se može svirati na bananama i računalu

Kako se svira "na banane", a kako proizvodi plastika budućnosti? Sve to moglo se naučiti na interaktivnim radionicama Bioplanet i Stemerica koje su u hrvatskim školama proveli mladi znanstvenici.

Volonteri Lucija Bašić, Dario Ćato i Roko Lukenda tijekom veljače odradili su 24 radionice u osnovnim i srednjim školama na kojim je sudjelovalo više od 520 učenika. Učenicima je bilo zabavno i zanimljivo sve što su im pokazivali, ali najviše ih je impresioniralo "sviranje klavira" na bananama, a klavira nema. Kao u nekoj seansi svi bi se uhvatili za ruke i zatvorili bi strujni krug, a jedno od njih bi dotaknulo neku od banana i čuo bi se ton klavira. Oni malo vještiji mogli su čak odsvirati i dio melodije.

Radost zbog neobične mogućnosti sve je oduševila. Učili su kako reciklirati bioplastiku, istu kuhati iz krumpirova škroba, ali banane su bile vrh. Mladi Roko Lukenda (19), student strojarstva i brodogradnje, sjajan je motivator, u to smo se mogli uvjeriti i u prostorijama Udruge Connect IT, koja je partner na projektu Stemerica.

'Svi su bili zainteresirani, to nam je poticaj'

Polaznici radionice učili su kako lemiti štampanu pločicu. Zanimanje je bilo veliko pa je nedostajalo i mjesta. A kako se svira pomoću banana?

- Banane spajamo na program preko kojeg kad dodirnemo bananu proizvodi se zvuk i možemo čuti da svira klavir, a zapravo nema klavira. Od prvog razreda osnovne škole do zadnjeg razreda srednje škole svi su bili zainteresirani. Najzadovoljniji smo kad oni odlaze s radionice i što su nešto naučili, a čega nema u knjigama - rekao je Roko.

Mladi znanstveni entuzijasti planiraju slične radionice održati diljem Hrvatske. Dio su priče koja je ujedinila više udruga jer žele aktivno sudjelovati u prilagodbi obrazovanja u 21. stoljeću. Slavonski Brod i njegova mladost kompatibilni su u znanosti.

- Postoji perspektiva, zahvaljujući sve većem broju udruga koje promoviraju upravo ovo što mi radimo, vodeća je u tome Udruga Connect IT. Drugačije je to bilo kad sam počinjao ja s nekih devet, deset godina, danas je to sasvim druga priča. Učenici dolaze s nekim novim saznanjima koje prije desetak godina nismo imali mi, oni se praktično rode s novim tehnologijama i znaju neka osnovna rješenja - rekao je Lukenda, mladić za kojega u znanstvenim krugovima već znaju.

