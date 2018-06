Sletio automobilom u more pa 'pobjegao' od policije na brod

Muškarac je na Obali kneza Trpimira u Zadru Golfom sletio u more u petak u 16.30 sati.

U Zadru nije rijetkost da netko automobilom sleti u more, ali ono što je uslijedilo nakon ovoga nismo dosad imali priliku vidjeti.

Nakon što je upao u more koje na tom dijelu obale nije duboko, muškarac je izišao iz automobila i sjeo na krov. Gol do pasa i u bijelim kratkim hlačicama tako je sjedio do dolaska policije.

Kad ih je vidio, umjesto da prošeta do kopna, on je skočio u more i otplivao do obližnje brodice. I nije htio van ni nakon razgovora.

Nakon nekog vremena ipak je popustio te ga je policija odvela na razgovor.

Iz zadarske policije potvrdili su nam priču uz napomenu da još ne raspolažu svim informacijama. Automobil je još uvijek u moru.