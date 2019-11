Sletio u kanal pa suvozača na samrti prebacio za volan auta

Martin Arbanas (24) je na ponovljenom suđenju osuđen na tri godine zatvora na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Na prvom suđenju je dobio nepravomoćno četiri godine zatvora, piše Jutarnji list. On je 9. studenoga 2014. bez položenog vozačkog ispita vozio maćehin Golf makadamskim putem uz nasip. Bježao je policajcima koji su ga pokušavali zaustaviti. Kod lovačkog doma Srna u Petrovini u smjeru Velike Gorice u nepreglednom zavoju Arbanas je sletio s kolnika u kanal oborinskih voda Sava-Odra. U nesrećo je teško ozlijeđen Robert Pisačić (17) te je nakon 24 dana umro u bolnici. Arbanas je nakon prometne nesreće teško ozlijeđenog Roberta prebacio za volan kako bi izgledalo da je on vozio. No vještačenja su pokazala kako je Martin Arbanas vozio, a Robert Pisačić sjedio je na suvozačevu mjestu. Arbanas se tijekom postupka branio šutnjom te je na kraju tek rekao kako mu je žao.

Cijela obitelj Pisačić je s grčem na licu slušala sudski pravorijek.

- Ja želim samo znati što se te večeri doista dogodilo, a Martin se cijelo vrijeme branio šutnjom. Od dana nesreće nam se nije obratio. Nego tek sad, u sudnici na zadnjem ročištu, odlučio je, valjda na nagovor odvjetnika, izreći proračunate riječi da mu je žao. Kad me sretne u gradu, gleda me s prijezirom. Tom dečku ne želim zlo. Ne želim ni da trune u zatvoru. On je nakon svega nastavio normalno funkcionirati i živjeti. Čak je nedugo nakon prometne išao polagati vozački. Neko vrijeme je vozio i za jednu taksi tvrtku. Nesreće u prometu se događaju jer ljudi su stalno na četiri kotača, a nadam se samo da nikog drugog neće snaći sudbina moga Roberta - rekla je za Jutarnji list Emina Pisačić, majka preminulog mladića.