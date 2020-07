Sletio u Peruču: 'Da je potonuo metar dublje, ne bi preživio'

Auto je u potpunosti uništen. Prednji kraj je razbijen, a krov je doslovno u nesreći zgužvan od siline udarca. Nakon prevrtanja vozač je završio na stražnjem sjedalu i nije mogao izaći

<p>Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja danas ujutro sudjelovali su u akciji spašavanja unesrećenog vozača iz automobila koji je sletio u jezero Peruća. Dojava im je oko 10 sati stigla od sinjske policije, a na teren su izašli spasitelji HGSS-a Stanica Split, ispostava Sinj. </p><p>Nesreća se dogodila kraj naselja Dabar u općini Hrvace, kad je osobno vozilo sletjelo s ceste u provaliju od oko 200 metara. Nakon što se nekoliko puta prevrnulo, završilo je u akumulacijskom jezeru. </p><p>Vozač je zadobio višestruke ozljede te su ga prevezli u KBC Split, ali nije, kako se čini prema prvim informacijama, u životnoj opasnosti. Na mjestu nesreće u trenutku dolaska HGSS-a već su bili vatrogasci s dva vozila, policija i ekipa Hitne.</p><p>- Vozač je bio u vozilu. U tom prevrtanju nekako je završio na stražnjem sjedalu i nije mogao sam izaći. Da je auto potonuo metar dublje u jezero, nisam siguran da bi preživio. Rekao sam mu odmah: ‘Kad se oporavite, možete odmah ići uplatiti sto misa Gospi Sinjskoj’. Automobil je bio neprepoznatljiv, nisam ni obratio pozornost na to koje je vozilo u pitanju, ali vidio sam da ga pola fali <br/> - rekao nam je Dalibor Cvitković iz HGSS-a.</p><p>Koliko je prometna nesreća bila stravična svjedoče i fotografije koje je objavio portal Dalmacijadanas. Na njima se vidi mjesto odakle je auto sletio s ceste te gdje je na kraju i završio. Auto je u potpunosti uništen. Prednji kraj je razbijen, a krov je doslovno u nesreći zgužvan od siline udarca. Auto se na kraju zaustavio nekoliko metara od obale, ali je velikim dijelom potonuo.</p><p>Cvitković je s još jednim kolegom izašao na teren. Prema mjestu nesreće uputila su se još dvojica spasioca, ali s obzirom na to da je na terenu već bilo desetak vatrogasaca nije bilo potrebe za pojačanjem. </p><p>- Vatrogasci su već obavili dobar dio posla kad smo mi stigli. Stavili smo muškarca u nosila, takozvanu kadu, medicinski djelatnici su ga imobilizirali i iznijeli smo ga na cestu. Riječ je o muškarcu srednjih godina, bio je pri svijesti, ali pun ozljeda i porezotina po cijelom tijelu - kaže Cvitković. </p><p>Vozač je nakon izvlačenja hitno prebačen u splitsku bolnicu. Kako doznajemo, automobil su primijetili prolaznici koji u prvi mah nisu bili sigurni je li riječ o olupini ili nesreći. No, kako doznajemo, unesrećenome muškarcu je ruka bila izvan vozila, što su prolaznici, nasreću, primijetili. </p><p>Odmah su alarmirali policiju jer je pitanje bi li muškarac preživio. Voda je opasno nadirala u vozilo, a muškarac je pri izvlačenju bio vidno pothlađen. Jezero je na pojedinim mjestima duboko 60 metara, a dubina vode varira u različitim godišnjim dobima.</p>