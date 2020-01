Sletjeli u provaliju: Putnik se bori za život, vozač je stabilno

Muškarac (27) teško je ozlijeđen i bori se za život u zadarskoj Općoj bolnici. On je bio putnik u Mazdi zadarske registracije koja je sletjela s ceste u provaliju duboku sedam metara u ponedjeljak u 11 sati na cesti D-54, od Maslenice do Obrovca. Teško je stradao i vozač automobila koji je također završio u bolnici, no njegovo je stanje stabilno.

Automobil se nekoliko puta prevrnuo na padini.

- Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo kada je 26-godišnji vozač upravljajući osobnim vozilom marke Mazda zadarskih registracijskih oznaka, izgubio nadzor nad vozilom te sletio van kolnika niz padinu kojom prilikom se vozilo višestruko prevrtalo. U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede su zadobili 26-godišnji vozač i 27-godišnji putnik, koji su kolima Hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zadar na daljnje liječenje - kaže Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.

U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog izazivanja prometne nesreće s teškim ozljedama.