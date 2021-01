Osmijeh? Pa to je jedino što mi je ostalo. Imam deset prstiju, mogu još raditi, fali mi godinu dana do mirovine, kaže Vesna Sladojević, žena iz Majskih Poljana čija je slika kako kuha kavu ispred razrušene kuće snažno dojmila sve koji su je vidjeli.

Vesna je, naime, džezvu stavila na dvije cigle iz ruševine, između njih potpalila vatru a onda se, ljubazno, kao da je u dnevnoj sobi a ne pred razvalinama svoga života, nasmiješila gostu koji ju je fotografirao.

Slika je odmah zaživjela na društvenim mrežama, zbog jasne poruke: život ide dalje, na razvalinama starih kuća nići će nove, ali bez osmijeha i nade ničeg nema.

Tako je legendarni Grk Zorba, nakon što mu se srušio cijeli projekat od kojega je živio, počeo plesati sirtaki. Nešto se, doista, i ovoj bivšoj prelji iz predionice pamuka u Glini, malo pomalo počelo poslagivati. Dobila je kamp kućicu, u kojoj je napokon mogla mirnije zaspati nakon višednevnog spavanja u automobilu, a Miro Bulj joj je, dirnut prizorom sa slike, donio plinsko kuhalo za kavu.

"Čim sam vidio tu sliku znao sam da nešto moram učiniti" rekao nam je Bulj, kojega je optimizam Vesne Sladojević dirnuo.

- Hvala mu, razveselio me, kaže Vesna, pa dodaje: Kuhalo mi je već obećala jedna žena iz Like, ali ju je gospodin Bulj prestigao. Nema veze, to drugo ću dati onome kome bude trebalo, nikad nisam bila sebična.

- Vesna zrači nadom i puna je duha, kaže Bulj, vesela je, koliko to može biti, skuhala nam je kavu i donijela rakiju ali ja ne pijem. Pričali smo dosta dugo, u blizini je poginulo dvoje ljudi. Ona je preživjela, i čak je nas sve oraspoložila, jer je teško vidjeti te prizore, kaže Bulj, čiji je Sinj za prvu ruku dao dva kamiona i četiri kombija pomoći, a sakupljanje i akcija idu dalje.

- Da je potres bio noću, upitno je bismo li preživjeli, vjerojatno ne bismo, objašnjava Vesna.

- Mi naime spavamo pored teških ormara koji su se u potresu prevrnuli. Potres je bio točno u vrijeme ručka, mi smo svi sjeli za stol, i onda je počelo drmati. Ali preživjeli smo, jer smo bili daleko od tih teških stvari. Gornji kat kuće nam je posve razrušen a u nju ne smijemo ući jer statičari još nisu bili, opisuje današnje stanje. Kaže da od općine nije bilo pomoći, ali su dobri ljudi ipak uspjeli učiniti dosta toga neophodnog u prvom trenu.

Miro Bulj vratio se u Sinj, gdje se nastavlja prikupljanje pomoći.

"Drago mi je da sam upoznao Vesnu, opet ću je obići" kaže sinjski saborski zastupnik.

POGLEDAJTE VIDEO: BANOVINO, UZ VAS SMO!