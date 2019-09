Sljedeće srijede zaustavit će rad u nekoliko naših bolnica

Čelnica Strukovnog sindikata medicinskih sestara/tehničara Anica Prašnjak u subotu je najavila akciju "Pet do 12" u kojoj će sljedeće srijede osoblje nekoliko hrvatskih bolnica kratkotrajno zaustaviti rad kako bi građane i Vladu upozorili na to da je stanje u sustavu zdravstvene skrbi neizdrživo.

"Želimo dati do znanja i upozoriti našu Vladu i Ministarstvo zdravstva da je zdravstveni sustav uistinu pred kolapsom u odnosu na broj zaposlenika, radne uvjete, plaće, prekovremene sate i neimanje kolektivnog ugovora već godinu i pol", rekla je Prašnjak za Hinu.

Akcija "Pet do 12" priprema se, ističe, u odnosu na sindikalne pregovore za granski kolektivni ugovor o zdravstvu. "U akciju oko 12 sati u srijedu za početak kreću KBC Zagreb, OB Dubrovnik i KBC Split zastojem rada kroz pola sata, sat vremena ili 15 minuta, ovisno o organizaciji, da proces rada, ipak ne bude potpuno blokiran te da građani imaju primjerenu zdravstvenu skrb", pojasnila je.



Akcijom su, kaže, prije štrajka odlučili i građane i Vladu upozoriti na to da je u sustavu neizdrživo jer medicinske sestre i liječnici tijekom cijele godine rade u opterećujućim uvjetima, bez odmora jer rade iz prekovremene satnice u satnicu, a nemaju vremena niti za godišnji.



"Građani to znaju, ali na neki način moramo privući pozornost da se ne banalizira rad medicinskih sestara, liječnika i svih zaposlenih u sustavu zdravstva i da je neophodno povećati nam plaće i zadržati nas u Hrvatskoj jer smo jedna od najzanimljivijih i traženih profesija u Europi i šire, gdje imamo jako dobre ponude i za bolje uvjete rada i za bolje plaće", poručila je Prašnjak.

Sindikati zdravstva u pregovorima o plaćama iznijeli veće zahtjeve vladi

Povećanje dodataka na uvjete rada i odgovornost od 10 do 20 posto, ovisno o radnim mjestima, novi je zahtjev zdravstvenih sindikata koji su iznijeli vladi u petak na pregovorima u Ministarstvu zdravstva, koji su trajali više od pet sati.

Sindikati sada traže više u odnosu na dogovoreno 7-postotno povećanje koje su parafirali s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem u prethodnom Kolektivnom ugovoru (KU), a koji vlada nije prihvatila.

U odnosu na prethodnih 400 milijuna godišnje, novi prijedlog povećanja dodataka na uvjete rada i odgovornost raste na 900 milijuna kuna, izjavio je nakon pregovora predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva Stjepan Topolnjak.

"Tražili smo ono što smo tražili i prije tri mjeseca, a to je 10 posto povećanja na uvjete rada linearno, izjednačavanje u dodacima na uvjete rada u pojedinim djelatnostima i izjednačavanje po u odgovornosti. Prošli smo sve članke KU, vladi smo predočili zahtjeve, a do idućeg sastanka u petak vlada bi trebala napraviti izračune i iznijeti svoje prijedlog", kazao je Stjepan Topolnjak.

Prašnjak: Zdravstveni radnici zaslužuju veću cijenu rada

Anica Prašnjak iz Strukovnog sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara ističe kako sindikati podizanjem svojih traženja ne žele kazniti vladu što je nije prihvatila iznose već im dati do znanja da zdravstveni radnici zaslužuju veću cijenu rada.

"Iznenadili smo ih, sigurno smo ih iznenadili, jer su očekivali da će naši zahtjevi biti identični onima iz parafiranog ugovora. Našim povećanim zahtjevima dali smo im do znanja da mi vrijedimo više i da moraju razmisliti što su učinili nama i sebi", kazala je.

Najavila je kako će sindikati poduzeti u idućem razdoblju određene sindikalne aktivnosti koje će biti korak prema štrajku.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić izjavio je nakon pregovora kako su novi zahtjevi sindikata "teški" 2 milijarde kuna te da vlada na njih ne može pristati.

Danas je sindikat postavio svoje malo veće zahtjeve, a mi ćemo napraviti izračune i idemo u daljnje pregovore", rekao je Dulibić dodavši kako vlada na te zahtjeve sigurno neće moći pristati.

"Na te zahtjeve sigurno nećemo moći pristati ali ćemo sigurno iznijeti svoju ponudu pa ćemo dalje razgovarati. Dat ćemo ponudu u skladu s našim fiskalnim mogućnostima, na pregovorima idući petak", rekao je Dulibić.

Tema: Hrvatska