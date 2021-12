Na Županijskom sudu u Bihaću narednog tjedna počet će suđenje po optužnici podignutoj zbog ubojstva generala HVO-a Vlade Šantića, za što se tereti skupina nekadašnjih pripadnika Armije BiH, potvrđeno je u srijedu Hini.

Tajnica bihaćkog suda Safija Selman kazala je kako je početak pretresa zakazan za 17. prosinca pred sucem Osmanom Alibabićem.

Županijski sud u Bihaću još je u siječnju 2019. potvrdio optužnicu kojom se za ubojstvo generala Šantića terete Hamdija Abdić zvani Tigar, bivši visoki časnik Armije BiH te Dedo Karabegović, Jasmir Topal, Ramiz Bajramović, Ramiz Ružnić, Indijan Alibegović i Enver Keranović.

Svi su optuženi da su organizirali i na svirep i podmukao način ubili generala HVO-a Vladu Šantića.

Prvooptuženi Abdić trenutačno je zastupnik Stranke demokratske akcije (SAD) u parlamentu Federacije BiH.

General Šantić nestao je u noći s 8. na 9. ožujka 1995. godine u Bihaću nakon što ga je iz lokalnog zapovjedništva HVO-a odveo optuženi Abdić sa svojim vojnicima. Šantića su, prema izjavama svjedoka, odveli u hotel Sedra, gdje je razgovarao sa zapovjednikom Petog korpusa Armije BiH Atifom Dudakovićem, a nakon toga mu se gubi svaki trag.

Šantićevi posmrtni ostaci ni do danas nisu pronađeni.

Duje Šantić, sin pokojnog generala, potvrdio je lokalnim medijima u Mostaru, gdje i živi, kako je dobio poziv za svjedočenje na samom početku suđenja.

"Svakim novim postupkom, događanjem, u nama se bude stare rane i to je jako teško. Jedva sam mamu nagovorio da odemo u Bihać jer joj je to velika trauma", rekao je sin generala Šantića.

On očekuje da će biti izrečena presuda za ubojstvo njegova oca i vjeruje kako u Bihaću ima ljudi koji su u stanju ovaj sudski postupak okončati na pravičan način.

"Slučaj Šantić" je godinama zaboravljen, da bi ponovo bio otvoren 2013. na temelju iskaza zaštićenog svjedoka. Svjedok je tvrdio kako je generalovo tijelo nakon ubojstva raskomadano, zapaljeno i potom ubačeno u bačvu zalivenu gipsom ili cementom. Plastična bačva s neidentificiranim koštanim ostacima je 2014. pronađena na odlagalištu otpada kod Bihaća, no nije mogao biti izdvojen materijal za DNK analizu pa navodi svjedoka nisu mogli biti potvrđeni.