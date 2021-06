Odvjetnica Jadranka Sloković komentirala je današnju presudu Ratku Mladiću. Ona je u Haagu branila braću Kupreškić, Matu Laušića, Peru Skopljaka, Čermaka i Ademija

Na pitanje je li presuda pravedna, Sloković je poručila kako sa stajališta Ratka Mladića i onoga što je napravio, dobio je za jedan od najtežih zločina i najtežu kaznu.

- S tom kaznom moramo biti zadovoljni. Ono što mi smatramo nepravednim, što je doista sporno, je li tako trebalo biti, zbog čega u toj optužnici nisu bili priključeni zločini koje je on nesporno, u ranije razdoblju, dakle 1991. godine pogotovo na području Hrvatske - rekla je Sloković u RTL Direktu.

Objasnila je i čiji je propust što Mladić nikada neće biti kažnjen za nijedan zločin koji je počinio u Hrvatskoj.

- Prva optužnica je bila takva da su ti zločini bili dio tog optužnog dijela. Da li je to bilo zbog smrti Slobodana Miloševića, kada se pokazalo da predugo trajanje postupka može doći do ovakvih određenih bioloških krajeva da ne bude zapravo izrečena presuda pa je to postao problem ili hrvatska strana nije bila dovoljno aktivna. Nekako mislim da je hrvatsko odvjetništvo pripremilo dokazni materijal – od iskaza svjedoka do određene dokumentacije i da je to prezentiralo Haškom sudu, tada to ne bi bio neki preveliki napor uključiti u optužnicu i taj dio - rekla je.

Nakon presude, Vlada je izrazila nezadovoljstvo jer nije utvrđeno sudjelovanje najviših dužnosnika u udruženom zločinačkom pothvatu.

- Nepošteno je s obzirom na ono kako je sud radio, to je u nekim drugim slučajevima primjerice Prliću i ostalima. Tamo je nesporno navedeno već u činjeničnom opisu djela da su članovi zločinačkog pothvata, osim ovih osoba koje su bile procesuirane iz Hercegovine, Herceg Bosne, da su ustvari i sudionici, isto tako, i najveći predstavnici političke i vojne vlasti u Hrvatskoj. Bio je imenom naveden predsjednik Tuđman, ministar Šušak i onda je vrlo čudno da u ovakvim situacijama kada se nesporno zna da je vojni vrh Srbije i da je politika Srbije bila zapravo i vojni strateg i inicijator i logističar svega onog što se događalo u BiH, da je to tada trebalo biti na isti način utvrđeno i da su zapravo ti ljudi trebali biti u tom opisu tog dijela pa makar oni i ne bili tada procesuirani jer vidimo neki od njih su već umrli - poručila je.

Sloković je komentirala i sutkinju iz Zambije koja je u svim točkama imala izdvojeno mišljenje kojim je zapravo htjela osloboditi Mladića. Sloković kaže kako je čudno da je ona čitala presudu ako je imala izdvojeno mišljenje, no da se očito radi o predsjednici tog Sudskog vijeća.

- Mene to previše ne iznenađuje jer je Haški sud imao jedan od ozbiljnih problema od svojih početaka, a to je da su suci koji su trebali biti profesionalni suci i koji su sudili u tim predmetima. Velika većina njih nisu bili profesionalni suci, to su u najboljem slučaju bili profesori prava, ali bilo je ljudi koji s tim nisu imali nikakve veze. Tako da meni ova osoba djeluje vrlo sporno, dakle to su bili neki ljudi koji su bili volonteri ili članovi nekakvih organizacija UN-a - rekla je Sloković i dodala:

- Mislim da je početak suđenja, pripremne radnje u predmetu Čermak - Markač - Gotovina vodio sudac koji je bio predsjednik neke Uprave nekog plinskog poduzeća. To je nešto nečuveno. To su trebali biti najkvalitetniji suci, a ne suci koji se bore i sa obilježjima djela i sa procedurom gdje se dođe i do ovakvih apsurdnih situacija gdje zapravo proglašava presudu nekog tko je protiv takve presude.

Na pitanje da ocijeni rad Haškog suda, Sloković je rekla kako je on, bez obzira na primjedbe, ispunio svoju zadaću.

- Oni su procesuirali osobe koje su bile dio tog nekog političkog i vojnog vrha koja nikad ta nacionalna zakonodavstva ne bi procesuirala - rekla je.

- Ono što je problem je to što su rekli da bi taj sud trebao raditi nešto i dovesti do nekog pomirenja na ovim prostorima. Ono što se dogodilo, mi vidimo da svaka presuda izaziva reakcije koje su kontradiktorne, ovisi o kome se radi i da te neke nacionalne politike koje su dovele do rata i dan danas štite te svoje zločince heroje. Ta nacionalistička politika je i dalje na djelu i to je ono što u stvari zastrašuje. Ako ovo nisu dovoljni primjeri do čega dovodi takva vrsta politike, onda ne znam što mi drugom možemo naučiti iz ovakvih stvari. radi se o tisućama mrtvih ljudi koji su stradali na najstrašnije moguće načine, a mi svi, čak i Hrvatska tu ima određene probleme. Nama je jako drago kada se sude tuđi zločinci, a kad treba osuditi svoje zločince onda imamo probleme - istaknula je Sloković za kraj.