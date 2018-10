Slom burzi, ulagači u panici, a Trump uvjeren: Fed je poludio!

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica oštro pale, kao i na Wall Streetu dan prije, pa su zaronile na najniže razine u 18 mjeseci, što je posljedica usporavanja globalnog gospodarstva, visokih prinosa na obveznice i trgovinskih tenzija.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,30 sati u minusu 3,9 posto i zaronio na najnižu razinu od ožujka prošle godine.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks potonuo gotovo 4 posto, dok su cijene dionica u Singapuru, Australiji, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Šangaju pale između 2,5 i 4,4 posto.

Stocks extend fall; S&P500 down 3 percent, Dow down 3 percent, Nasdaq down 4 percent https://t.co/s6pGnz1Tea

Azijske ulagače na prodaju je naveo jučerašnji oštar pad cijena dionica na Wall Streetu. S&P 500 indeks potonuo je 3,3 posto, što je njegov najveći dnevni pad od veljače, čime je s najveće svjetske burze izbrisano oko 850 milijardi dolara vrijednosti dionica.

Posljedica je to, među ostalim, višetjednog rasta prinosa na američke državne obveznice, koji su dosegnuli najviše razine u sedam i pol godina, zbog čega raste konkurentnost obveznica u odnosu na rizičnije investicije.

Ulagači se plaše da će se njihov rast nastaviti jer svi posljednji podaci ukazuju na snažan rast američkog gospodarstva, što bi moglo navesti američku središnju banku na ubrzanje tempa povećanja kamatnih stopa kako bi spriječila pregrijavanje gospodarstva i jačanje inflacije.

Donedavno su se ulagači nadali da je ciklus povećanja kamata pri kraju, no Fed je prije dva tjedna signalizirao da bi kamate mogao povećati i u prosincu, već četvrti put ove godine.

U.S. stocks close down in worst rout since February: S&P 500 drops more than 3%; Nasdaq falls 4%; Dow off by 800+ points https://t.co/U54S6BKBYH pic.twitter.com/uDrCj19PpK