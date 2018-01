'Slon i golubica': Kad je umrla pojeo je šaku njenog pepela...

Nakon prvog susreta sa Fridom Khalo tad već poznati i slavni meksički slikar Diego Rivera ostao je očaran kreativno i intelektualno. Osjetio je duboko divljenje prema mladoj djevojci velike energije. Njemu mu su tada bile 43 godine, a njoj 22. On je bio najveći meksički slikar, vatreni komunist, revolucionar, sklon alkoholu i ženama. Ona je bila 21 godinu mlađa fascinantna djevojka puna samopouzdanja i želje za životom koja je neizmjerno htjela uspjeti u slikarstvu.

Prvi put Frida ga je ugledala u hodniku škole kad je poznati slikar oslikavao mural. Odnijela mu je svoje slike i kazala da bi željela zarađivati od slikanja.

- Radio sam mural na skeli, i začuo sam kako neka djevojka viče na mene: "Diego, molim vas siđite dole. Moram vam nešto važno reći. Pogledao sam dole i vidio mladu djevojku, od možda 18 godina, imala je lijepo tijelo, ali nervozne pokrete, i delikatno lice. Kosa joj je bila duga, i tamne i guste obrve spajale su iznad nosa. Djelovala su kao krila crne ptice, uokvirivši dva prelijepa smeđa oka.

Sišao je sa skele. Riječi koje mu je uputila otkrile su jak duh i čistu ambiciju.

- Nisam ovdje došla zbog zabave. Moram da radim da bih preživjela. Naslikala sam nešto i želim Vaše stručno, potpuno direktno mišljenje, jer ne mogu sebi da priuštim da nastavim sa slikanjem samo da bih zadovoljila svoju sujetu. Želim da mi kažete da li ima smisla da nastavljam dalje. Donijela sam svoje tri slike - kazala mu je Frida

On joj je tada rekao

- Tvoje slike su nešto posebno, tako su meksičke. Ne oponašaj nikog, budi svoja. Dovoljno si dobra i drugačija.

Ljubav zbog koje je patila..

Nekoliko dana kasnije prvi put su se poljubili. Bila je to uraganska ljubav i unatoč tome što je Diego bio oženjen započeli su vezu. Fatalna ljubav je Fridi, prvoj meksičkoj slikarici čiji je rad izložen u pariškom Louvreu, međutim donijela i ogromne količine boli i patnje...

Fridu život od početka nije mazio. Kada je imala samo šest godina oboljela od dječje paralize, zbog čega joj se nakon toga desna noga i stopalo nisu razvijali proporcionalno s ostatkom tijela – noga bila je mnogo tanja, a stopalo malo i deformirano. Prije upoznavanja s Diegom skoro je poginula u tramvajskoj nesreći. Cijela se polomila. Slomljena kralježnica, prsna kost, rebra, zdjelica, 11 prijeloma na lijevoj nozi...Željezna šipka probila joj je abdomen i maternicu (zbog toga su joj sve tri trudnoće završile pobačajem). Tri mjeseca ležala je u gipsu i trpjela stravične bolove. u isto vrijeme je slikala. No nije htjela odustati.. prohodala je i odlučila biti slikarica.

Vjenčali su se 1929. godine, godinu dana nakon upoznavanja. Ona mu je bila treća žena. Njihov brak bio je pun svađa, trzavica, grandioznih ispada s obje strane.. Njezina obitelj zvala ih je slon i golubica jer ona je bila niska i sitna( visoka svega 150 centimetara) a on korpulentan. Latinoamerički mediji su ih opisivali kao „ljepoticu i zvijer”.

Frida je pisala prijateljici: Diego je kaktus koji uspijeva svuda, na pijesku, na kamenu.. A kad cvjeta, njegovi su cvjetovi predivne crvene boje ili žuti kao sunce

Neugledni i nezgrapni zavodnik

Riverina ljubav prema njoj bila je neupitna. Zaista je iskreno volio, ali unatoč tome on se nije planirao odreći svog životnog stila. A to su bezbrojne usputne veze sa drugim ženama. Želio je posjedovati svaku ženu a to je i mogao, unatoč svom neuglednom i nezgrapnom izgledu, jer bio je slavni i ugledni umjetnik. Mnoge su mu ljepotice željele pozirati i biti ovjekovječene na njegovim muralima.

- Volim te više nego sebe, i iako mislim da ti mene ne voliš na isti način, svejedno me voliš. Čak i ako nije tako, ja se uvijek nadam da ćeš me voljeti, i ja sam zadovoljna sa time. Voli me malo. Ja tebe obožavam - stoji u Fridinim ljubavnim pismima voljenom Diegu.

Fridu su boljele njegove prevare. Strašno je patila, ali mu je stalno nalazila opravdanja jer je, govorila je, posjedovanje lijepih žena plod njegove umjetničke prirode. Na taj način on pronalazi neophodnu inspiraciju za svoju umjetnost, tješila se Frida.

Ljubav jača od boli

- Imala sam dvije velike nesreće u životu... jednu kada sam doživjela prometnu nesreću, a drugu kada sam upoznala Diega. I Diego je bio veća nesreća - kazala je Frida. Ipak, njezina ljubav prema njemu je bila jača od boli. No, nije ni ona njemu ostajala dužna..

Kako su bili skloni komunističkoj ideologiji u svoj dom primili su i Lava Trockog, poznatog ruskog revolucionara kojeg je Staljin protjerao uz SSSR-a, On je zatražio azil u Meksiku. Bio je gost Diega i Fride, ona je tijekom 1937. godine bez obzira na prisutnost njegove žene, imala s njim ljubavnu aferu.

Frida je, naime, bila biseksualka, pa se nerijetko upuštala u veze i s muškarcima i sa ženama. Bila je tako i sa slavnom američkom plesačicom i glumicom Josephine Baker te umjetnicom Georgiom O'Keeffe.Frida je oduševljavala sve oko sebe, i muškarci i žene su bili fasciniranim njom a ona je tih 30-ih i 40-ih godina vladala društvenom scenom Meksika. Prijateljevala je s Picassom i završila na naslovnici Voguea. Zbog neobičnog načina odijevanja i krhke građe, europski novinari su je nazvali „nježna ratnica iz zemlje kaktusa”.

Razveli se, pa se ponovo vjenčali...

Diego je jednom prilikom priznao da je tolerirao njezine veze sa ženama, ali da je bio strašno ljubomoran na njezine veze s muškarcima. Njihov brak je okončala nevjera preko koje Frida nije mogla prijeći. Razvratni Diego prevario ju je sa Cristinom, Fridinom mlađom sestrom. Frida je pobjesnila. Za nju je to bila totalna izdaja. Razveli su se 1939. godine, nakon deset godina braka.

No godinu dana poslije ponovno se oženili. Jedno bez drugog ipak nisu mogli..Plamen naklonosti, nježnosti i istinske duboke ljubavi kod njih se nikada nije ugasio. No, ni njihov drugi brak nije donio nikakve promjene, pa su živjeli u odvojenim dijelovima kuće, a Frida se u to vrijeme upustila u aferu s američkim kiparom Isamu Noguchijem.

Ovaj put brak je trajao sve do njezine smrti 1954. godine. Posljednjih godinu dana Frida je bila vrlo bolesna. Zbog gangrene joj je amputirana desna noga do koljena, te je preboljela upalu pluća koja ju je izrazito oslabila. Kad je umrla imala je tek 47 godina.

'Najljepši dio života bila je ljubav prema Fridi'

Diego je kasnije u svojoj autobiografiji napisao kako mu je njezina smrt bila najgori dan u životu i da je na žalost tek tada shvatio da mu je najljepši dio života bila ljubav prema Fridi. I na samom kraju, pri kremiranju, Diego je bio uz nju. Oprostio se od voljene žene na pomalo bizaran način. Pojeo je šaku njenog pepela!

Diego se godinu dana kasnije ponovo oženio, ovog puta sa Emom Hurtado, njegovom agenticom za prodaju slika. Umro je tri godine nakon Fride. Njegova posljednja želja mu je bila da njegov pepeo bude pomiješan sa Fridinim. No njegova supruga nije ispunila njegovu želju.