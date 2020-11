'Slovaci se pravilno bore protiv virusa, ugledajmo se na njih'

Na znanstvenika Ivana Đikića verbalno se obrušio i premijer no brojke govore da je bio u pravu kada je upozorio na alarmantno stanje. Unatoč svemu i dalje želi pomoći

<p><strong>➤ Hrvatska je prešla crnu brojku od ukupno 1000 preminulih. Upozorili ste na vrijeme Vladu da ćemo imati do kraja mjeseca 1500 mrtvih... Što nam zapravo broj umrlih govori kako se nosimo s pandemijom?</strong></p><p>Broj umrlih i oboljelih nam govori da smo zakazali s pravilnim mjerama već duže vrijeme (najmanje 2-4 tjedna). Želio bih da sam bio u krivu o procjeni broja umrlih do kraja studenog, no nakon što smo izgubili dodatnih tjedan dana, situacija ne izgleda bolje. U Hrvatskoj je do danas preko tisuću umrlih. Od toga 254 u zadnjih tjedan dana, preko 200 u tjednu prije. Sve skupa preko 45 posto umrlih samo u zadnja dva tjedna u usporedbi s 8 mjeseci prije toga. Zar ti brojevi danas nisu dovoljno alarmantni? Što će se dogoditi u sljedeća dva tjedna ili dva mjeseca? </p><p><strong>➤ Da li Vam je premijer ili netko iz Stožera odgovorio na Vaša pisma, je li Vas itko od nadređenih zvao ako jest kakav je bio razgovor, hoćete li ubuduće surađivati?</strong></p><p>Član sam nacionalnog Task-force protiv COVID-19 u Njemačkoj, gdje sudjelujem i svojim znanstvenim radom. Osim toga član sam njemačke akademije Leopoldine gdje smo pripremili pravilne mjere u borbi protiv COVID-19 u Njemačkoj. Osobno sam želio svojim znanjem i profesionalnim iskustvima pomoći građanima RH u borbi protiv COVID-19 što sam ustrajno radio od veljače do danas. Fokusiran sam jedino na točne znanstvene podatke. Nedavno sam bio nekorektno napadnut od premijera Plenkovića jer sam izrazio bojazan da su mjere slabe i da možemo imati 1500 umrlih do kraja studenog. Nakon toga slijedilo je i vrlo agresivno javno prozivanje članova Znanstvenog savjeta koji su premijera savjetovali da se trebaju uvesti strože mjere. Sve je to bilo nepotrebno i ukazuje na nervozu. Danas trebamo ostaviti sukobe po strani i fokusirati se samo na točne brojeve i prave mjere da spasimo što više života u Hrvatskoj. Osobno ću nastaviti sa svojim znanstvenim i iskrenim pristupom te i dalje pružam ruku suradnje prema premijeru osobno a i Vladi i stožeru. Poslao sam i svoj broj telefona i uvijek sam otvoren za profesionalni razgovor i pomoć. Osobno se nisam promijenio od proljeća kada smo zajednički radili sa Stožerom i ministrom zdravstva. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Đikić u lipnju najavio drugi val</strong></p><p><strong>➤ Ministar Beroš kaže da imaju spremne mjere od proljeća 2020. i da ih sada razrađuju. Je li već kasno za takve poteze?</strong></p><p>Poznato je širom svijeta da svaki tjedan koji izgubimo ignorirajući ovaj virus dovodi do povećanja broja umrlih nakon 2-4 tjedna. Stoga, nikada nije prekasno s primjenom pravilnijih mjera i boljom komunikacijom. Ako već imamo mjere onda ih trebamo koristiti već od danas i rezultati će se sigurno vidjeti za par tjedana kao sto je bilo i u proljeće. Situacija je izrazito ozbiljna i u zdravstvenom sustavu. Ljudi broje respiratore a ne shvaćaju da su danas nedostatni broj liječnika, specijalista, sestara i zdravstvenih radnika, te njihova premorenost najveći problemi. </p><p><strong>➤ Koji su po vama najveći propusti Hrvatske u pandemiji?</strong></p><p>Ne želim ponavljati propuste koje građani već dobro znaju. Radije bih se fokusirao na ono što možemo bolje raditi i okrenuti se budućnosti. Trebamo testirati više, prezentirati točne podatke, uvoditi ozbiljnije mjere na vrijeme, slušati stručnjake s kredibilitetom, ne dozvoliti da politički interesi budu iznad zdravlja, zaštititi rizične grupe i zdravstveni sustav, ali i gospodarstvo pravovremenim mjerama. Pogledajte primjer Slovačke. Ona je pokazala kako se na vrijeme i pravilno boriti protiv COVID-19. Danas je u Slovačkoj 510 umrlih osoba, a u Hrvatskoj 1006. </p><p><strong>➤ Izbori, Kolona sjećanja, prilagođavanje adventa... po Hrvatskoj su izgleda događaji koje pandemija zaobilazi. Je li po vama to vrijedno popuštanju mjera kada bilježimo i dalje velike brojke? Što možemo nakon toga očekivati po pitanju broja zaraženih?</strong></p><p>Već sam pisao o tome da donošenje odluke ministra Božinovića o ukidanju zabrane okupljanja s više od 50 ljudi je štetna i imati će negativne posljedice. U sadašnjoj zdravstvenoj krizi ta odluka će izravno voditi narušavanju zdravlja i ugrožavanju života ljudi, kao i urušavanju povjerenja građana u Vladu RH i odluke Stožera.</p>