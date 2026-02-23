Slovačka prijeti obustavom struje Ukrajini, Kijev poručuje: 'To neće utjecati na situaciju'

Nacionalni operater energetske mreže u Ukrajini je u ponedjeljak rekao da odluka Slovačke da prekine opskrbu električnom energijom neće imati nikakvog učinka na ukrajinski elektroenergetski sustav.

"Vjerojatna obustava izvanredne opskrbe električnom energijom iz Slovačke neće ni na koji način utjecati na situaciju u integriranom elektroenergetskom sustavu Ukrajine", objavila je tvrtka Ukrenergo u priopćenju.

Slovački premijer Robert Fico zatražio je od slovačkog operatera elektroenergetske mreže da u ponedjeljak zaustavi opskrbu Ukrajine električnom energijom ako se protok nafte naftovodom Družba ne nastavi.

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku crpnu stanicu koja opslužuje ključni naftovod Družba za opskrbu istočne Europe moskovskom sirovom naftom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski sigurnosni dužnosnik.

Ukrenergo je kazao da je posljednji put izvanrednu opskrbu električnom energijom od Slovačke tražio prije više od mjesec dana i to u malim količinama.

"Općenito, izvanredna pomoć iz Slovačke je bila rijetka pojava. U pitanju su kratkoročne opskrbe", kazala je tvrtka.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su od 27. siječnja, kada je Kijev priopćio da je u ruskom napadu dronom pogođena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Fico je svoju odluku najavio nakon što europski ministri nisu uspjeli uvjeriti Slovačku i susjednu Mađarsku da odustanu od prijetnji o postupcima protiv Ukrajine zbog kašnjenja kada je riječ o obnavljanju protoka nafte.

Unatoč gotovo četverogodišnjem ratu s Rusijom, Ukrajina je nastavila omogućavati tranzit ruske nafte naftovodima preko svojeg teritorija, premda je početkom prošle godine zaustavila tranzit ruskog plina.