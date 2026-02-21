Kaos oko nafte! Fico i Orban prijete Ukrajini strujom, Kijev im uzvraća: 'To je ucjena!'

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, kada je, kako tvrdi Kijev, ruski napad dronom pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za dugotrajni prekid.

Slovački premijer Robert Fico rekao je u subotu da će prekinuti hitnu opskrbu Ukrajine električnom energijom u roku od dva dana ukoliko Kijev ne obnovi isporuku ruske nafte Slovačkoj preko ukrajinskog teritorija. Mađarski Viktor Orban iznio je sličnu prijetnju nekoliko dana ranije.

To pitanje postalo je jedan od najžešćih sporova do sada između Ukrajine i dvaju susjeda koji su članovi EU-a i NATO-a, ali čiji su se čelnici suprotstavili uglavnom proukrajinskom konsenzusu u Europi kako bi održavali tople odnose s Moskvom.

Slovačka i Mađarska jedine su dvije zemlje EU-a koje se još uvijek oslanjaju na značajne količine ruske nafte koja se isporučuje putem naftovoda Družba iz sovjetskog doba preko Ukrajine.

"Ukrajina odbacuje i osuđuje ultimatume i ucjenu vlada Mađarske i Slovačke Republike u vezi s opskrbom energijom između naših zemalja", priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. "Ultimatumi bi trebali biti poslani Kremlju, zasigurno ne Kijevu."

Kijev je rekao da su takve akcije "provokativne, neodgovorne i ugrožavaju energetsku sigurnost cijele regije".