Slovački mediji: Atentator na Roberta Fica je umirovljeni pisac, oružje je imao ilegalno

Pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica uzdrmao je zemlju, ali i širu javnost. Fico je, prema pisanju slovačkih medija, upucao umirovljeni književnik Juraj Cintula (71) iz mjesta Levica.

Književnik je u Fica ispalio nekoliko metaka od kojih ga je jedan pogodio u abdomen. Prebacili su ga u bolnicu i u ovom trenutku je u životnoj opasnosti.

Na Fica je ispaljeno nekoliko metaka u Handlovi, gradu sjeveroistočno od Bratislave, gdje se održavala sjednica vlade. Policija je odmah svladala napadača, a Fico je prebačen u bolnicu.

Shooting incident of Slovak PM Robert Fico after Slovak government meeting in Handlova | Foto: Radovan Stoklasa

Brojne europske države izrazile su šok i osudile napad na slovačkog premijera uz poruku da ne bi smjelo biti nasilja u europskoj politici.

Inače, Cintula je objavio i nekoliko knjiga među kojima su i zbirke poezije. Osnovao je i književni klub u mjestu u kojem živi. Pretpostavlja se kako je oružje nabavio ilegalno.