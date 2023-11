Slovenac je pojeo burek tijekom covid mjera. Naplatili mu 400 € kazne! Sad mu to moraju vratiti

Slovenska policija je izdala kazne u vrijednosti od gotovo 6 milijuna eura u razdoblju dužem od dvije godine dok je trajala prijetnja zarazom od tada nove bolesti Covid-19. Među njima je dostavljač hrane koji se jednom kratko zaustavio na stepenicama obližnje crkve u Ljubljani. Sjeo je, skinuo masku koja je tada bila obavezna na javnim mjestima i namjeravao prizalogajiti topli burek kojeg je upravo kupio, no, okružila ga je policija.

Fotografija je postala slavna

Scena je snimljena kamerom. A fotografija policije koja je okružila radnika koji je drugima odnosio hranu - zbog zločina skidanja maske i brzog zalogaja - uskoro je postala slavna.

Sada će taj vozač dobiti svoj novac natrag i njegov policijski dosje će izbrisati. Isto vrijedi i za više od 60.000 drugih Slovenaca koji su prekršili mjere protiv Covida. Time je ispunjeno obećanje premijera Roberta Goloba prije nego što je njegov Pokret za slobodu lijevog centra izabran prošle godine. Prethodna desničarska administracija, koju je vodio bivši premijer Janez Janša, nametnula je stroga ograničenja slobode kretanja i okupljanja. Na raznim mjestima Slovencima nije bilo dopušteno putovati izvan svojih lokalnih područja - a na snazi ​​je bio i policijski sat noću.

Nije bilo po zakonu

Ekolog Rok Rozman, višestruko kažnjen zbog sudjelovanja u prosvjedima, osjeća satisfakciju.

- Dekreti kojima su izricali kazne nisu bili utemeljeni na zakonu. Vlada je to znala - i ako to znači da sada moraju vratiti novac, tako to ide. Ako živite u zemlji s vladavinom prava, to bi se trebalo odnositi na sve - rekao je.

Ministrica pravosuđa Dominika Švarc Pipan izjavila je da bi vraćanje kazni pomoglo ponovnoj izgradnji povjerenja Slovenaca u vladavinu prava, koje je značajno narušeno uporabom pretjerane i protuustavne represije tijekom pandemije.

Ali zakon o restituciji nije naišao na opću dobrodošlicu.Jedan zastupnik iz Janšine stranke SDS rekao je da vraćanje kazni pljuje u lice svim onim zdravstvenim radnicima koji su se neumorno borili za živote naših sugrađana.