Dodao je kako su zbog toga prihvatili odluku da Slovenija Hrvatsku ne ukloni sa popisa sigurnih dr\u017eava.

- Hrvatskoj dajemo priliku da sa dosljednim mjerama \u00a0uspori rast bolesti - dodao je Kacin.\u00a0

Hrvatska je bila u fokusu dana\u0161nje konferencije slovenske vlade gdje su i iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo rekli da broj slu\u010dajeva u Hrvatskoj opada i da \u0107emo s mjerama, koje pripremamo, uspjeti zadr\u017eati taj trend.

Podsjetimo, zbog porasta broja slu\u010dajeva u Hrvatskoj, Slovenija je razmatrala da nas skine s popisa 'zelenih' dr\u017eava.\u00a0Ne radi se o tome da vlada stra\u0161i slovenske turiste ili\u00a0 savjetuje da se u te dr\u017eave ne odlazi, ali se moraju pona\u0161ati odgovorno i vrlo oprezno i ne riskirati da dobiju zarazu, pojasnio je jo\u0161 ju\u010der Kacin. Osim toga,\u00a0 pri povratku iz tih zemalja nije\u00a0 potrebna obvezuju\u0107a 14-dnevna karantena, ali oni koji na takve destinacije odlaze moraju biti odgovorni\u00a0 i\u00a0 pona\u0161ati vrlo oprezno, pojasnio je. Tako bi se trebali\u00a0javiti lije\u010dnicima \u010dim primijete neke od simptoma po povratku ili posebno paziti na distanciranje ako su u Hrvatskoj.\u00a0

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvr\u0111eno 15 novih slu\u010dajeva zaraze koronavirusom, objavila je u utorak slovenska vlada koja za sada Hrvatsku ne\u0107e skinuti s liste epidemiolo\u0161ki sigurnih dr\u017eava.

Time se broj ukupno potvr\u0111enih zaraza od po\u010detka epidemije pove\u0107ao na 1600, a procjena je da je jo\u0161 101 aktivni slu\u010daj infekcije. Do sada je me\u0111u zara\u017eenima bilo 111 smrtnih slu\u010dajeva, a trenutno je u bolnici osam\u00a0bolesnika koji se lije\u010de od covida-19, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Odluka koja je u skladu s tim \u0161to Kacin navodi je i ona Sto\u017eera civilne za\u0161tite Grada Novalje koji je sino\u0107 odlu\u010dio da na Zr\u0107u ove godine ne\u0107e biti organizacije festivala.

- Na podru\u010dju pla\u017ee Zr\u0107e u dogovoru s vlasnicima klubova i festivala za sada nije organiziran niti jedan festival elektronske glazbe niti Grad Novalja \u017eeli izdati bilo kakvu suglasnost za odr\u017eavanje glazbenih doga\u0111anja na pla\u017ei Zr\u0107e. S obzirom na posljednja doga\u0111anja u Republici Hrvatskoj, a vezano za pojavu koronavirusa u nekim no\u0107nim klubovima danas je Sto\u017eer odlu\u010dio da se ove ljetne turisti\u010dke sezone ne\u0107e izdavati suglasnosti klubovima i kocesionarima na pla\u017ei Zr\u0107e za odr\u017eavanje festivala, after partya i sli\u010dnih zabava. Isto se odnosi i na party brodove - navode u priop\u0107enju.

Dodaju da je nakon dono\u0161enja zaklju\u010dka u kontaktu s\u00a0na\u010delnikom op\u0107ine Kolan\u00a0Marinom Pernjakom, dogovoren\u00a0identi\u010dan zaklju\u010dak koji \u0107e tijekom dana biti donesen na sjednici Sto\u017eera civilne za\u0161tite Op\u0107ine Kolan, a to se odnosi na klub Noa i druge manje klubove.

\u00a0

\u00a0

Slovenci: Hrvaška ostaje zelena

Glasnogovornik slovenske vlade za COVID-19 na Twitteru je napisao da smo pristali zatvoriti noćne klubove, diskoteke i otkazati veće manifestacije

<p>Hrvatska vlada je odlučila preuzeti naše uzorke ponašanja i zatvorit će noćne klubove, diskoteke i otkazati veće manifestacije, napisao je na Twitteru <strong>Jelko Kacin</strong>, glasnogovornik slovenske vlade za COVID-19.</p><p>Dodao je kako su zbog toga prihvatili odluku da Slovenija Hrvatsku ne ukloni sa popisa sigurnih država.</p><p>- Hrvatskoj dajemo priliku da sa dosljednim mjerama uspori rast bolesti - dodao je Kacin. </p><p>Hrvatska je bila u fokusu današnje konferencije slovenske vlade gdje su i iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo rekli da broj slučajeva u Hrvatskoj opada i da ćemo s mjerama, koje pripremamo, uspjeti zadržati taj trend.</p><p>Podsjetimo, zbog porasta broja slučajeva u Hrvatskoj, Slovenija je razmatrala da nas skine s popisa 'zelenih' država. Ne radi se o tome da vlada straši slovenske turiste ili savjetuje da se u te države ne odlazi, ali se moraju ponašati odgovorno i vrlo oprezno i ne riskirati da dobiju zarazu, pojasnio je još jučer Kacin. Osim toga, pri povratku iz tih zemalja nije potrebna obvezujuća 14-dnevna karantena, ali oni koji na takve destinacije odlaze moraju biti odgovorni i ponašati vrlo oprezno, pojasnio je. Tako bi se trebali javiti liječnicima čim primijete neke od simptoma po povratku ili posebno paziti na distanciranje ako su u Hrvatskoj. </p><h2>15 novih slučajeva u Sloveniji</h2><p>U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom, objavila je u utorak slovenska vlada koja za sada Hrvatsku neće skinuti s liste epidemiološki sigurnih država.</p><p>Time se broj ukupno potvrđenih zaraza od početka epidemije povećao na 1600, a procjena je da je još 101 aktivni slučaj infekcije. Do sada je među zaraženima bilo 111 smrtnih slučajeva, a trenutno je u bolnici osam bolesnika koji se liječe od covida-19, objavilo je ministarstvo zdravstva.</p><h2>Nema festivala na Zrću</h2><p>Odluka koja je u skladu s tim što Kacin navodi je i ona Stožera civilne zaštite Grada Novalje koji je sinoć odlučio da na Zrću ove godine neće biti organizacije festivala.</p><p>- Na području plaže Zrće u dogovoru s vlasnicima klubova i festivala za sada nije organiziran niti jedan festival elektronske glazbe niti Grad Novalja želi izdati bilo kakvu suglasnost za održavanje glazbenih događanja na plaži Zrće. S obzirom na posljednja događanja u Republici Hrvatskoj, a vezano za pojavu koronavirusa u nekim noćnim klubovima danas je Stožer odlučio da se ove ljetne turističke sezone neće izdavati suglasnosti klubovima i kocesionarima na plaži Zrće za održavanje festivala, after partya i sličnih zabava. Isto se odnosi i na party brodove - navode u priopćenju.</p><p>Dodaju da je nakon donošenja zaključka u kontaktu s načelnikom općine Kolan Marinom Pernjakom, dogovoren identičan zaključak koji će tijekom dana biti donesen na sjednici Stožera civilne zaštite Općine Kolan, a to se odnosi na klub Noa i druge manje klubove.</p><p> </p><p> </p>