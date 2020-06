Cappelli: Očekujemo da ćemo u sezoni ostvariti planiranih 35%

<p>Hrvatska sada ostvaruje 28 do 30 posto prošlogodišnjeg turističkog rezultata, a ne bude li znatnijih poremećaja vezanih uz pandemiju Covid-19, očekuje se da će ostvariti planiranih 35 posto, ocijenio je u ponedjeljak ministar turizma <strong>Gari Cappelli </strong>u Opatiji na predstavljanju spasilačkog broda "Nis Randers".</p><p>Taj je brod nabavila opatijska hotelsko-turistička tvrtka Liburnia Riviera Hoteli (LRH), koja ga daruju na raspolaganje zajednici i koristite će se na području Opatije i Kvarnera.</p><p>Predsjednik Uprave LRH <strong>Heimo</strong> <strong>Waldemar Hirn </strong>istaknuo je da na taj način želi dati doprinos lokalnoj zajednici i sigurnosti na moru na tom području. Naša odgovornost je ulaganje u sigurnost a najvažnije je spašavati živote, rekao je.</p><p>"Nis Randers" je dvomotorni spasilački brod duljine 24 metra, stigao je iz Njemačke, star je 30 godina i opremljen je svom potrebnom opremom za spašavanje na moru i gašenje požara.</p><p>- Samo tjedan dana nakon što smo prezentirali ulaganje u obnovu povijesnog opatijskog Hotela Kvarner s velikim zadovoljstvom imamo priliku po prvi puta demonstrirati što pomorski spasilački brod "Nis Randers" može učiniti za umanjivanje posljedica opasnosti na otvorenom moru na području čitavog Kvarnera. Kako bismo dali doprinos lokalnoj zajednici, planiramo staviti ovaj brod na raspolaganje lokalnim hitnim službama i nadamo se da će u potpunosti ispuniti namjenu zbog koje smo ga nabavili te bitno unaprijediti sigurnost na otvorenom moru ovog prekrasnog zaljeva - rekao je na današnjem događanju Heimo Waldemar Hirn, predsjednik Uprave Liburnia Riviera Hotela.</p><p>Zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije <strong>Mladen Šćulac</strong> očekuje da brod unaprijedi zaštitu od požara i spašavanje, a opatijski gradonačelnik <strong>Ivo Dujmić</strong> je izrazio je zadovoljstvo ulaganjem LRH u sigurnost na opatijskom području.</p><p>I ministar Cappelli ocijenio je potez LRH vrlo pohvalnim. Time se podiže razina sigurnosti na obali, a sigurnost je jedan od najvažnijih elemenata uspjeha u turizmu. Sigurnosti tijekom turističke sezone u Hrvatskoj doprinosi i sudjelovanje policijskih službenika iz drugih država, što sufinancira i Ministarstvo turizma, istaknuo je ministar. </p><p>Upitan kako ocjenjuje sadašnje stanje u turizmu u Hrvatskoj, Cappelli je ustvrdio da je posebno na sjevernom Jadranu vidljiva turistička živost.</p><p>Na Lošinju je oko deset tisuća gostiju, na Cresu šest do sedam tisuća, a najbolje rezultate ostvaruju kampovi, koji su već ostvarili 50 posto prometa prošlogodišnjeg prometa u isto vrijeme, rekao je.</p><p>Po podacima koje je iznio, samo tijekom tri dana prošlog vikenda stiglo je 160.000 turista. </p><p>Sada se ukupno ostvaruje 28 do 30 posto prošlogodišnjeg turističkog rezultata, a ako ne bude znatnijih poremećaja vezanih uz pandemiju, očekujemo ostvariti planiranih 35 posto, istaknuo je Cappelli.</p><p>Naglasio je da dobre vijesti stižu iz Velike Britanije, koja je Hrvatsku stavila na listu poželjnih destinacija, što otvara mogućnost uspostave avionskih linija.</p>