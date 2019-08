Slovenci reklamirali avion pa u jezero spustili državnu tajnicu

Slovenski proizvođač lakih letjelica Pipistrel u srijedu je pojasnio neke okolnosti nesreće svog eksperimentalnog električnog zrakoplovnog modela Alpha Electro G2, do koje je došlo u Norveškoj koja je zainteresirana za suradnju s Pipistrelom, u okviru planirane elektrifikacije vladine zračne flote do 2040. godine.

Norveška tvrtka Avinor, kooperant Pipistrela, prošlog je tjedna na jugu Norveške organizirala prezentaciju Pipistrelovog dvosjeda Alpha Electro G2 članovima norveške vlade, a tom je prilikom u zrakoplovu bila i državna tajnica za modernizaciju Aase Marthe Horrigmo.

Pilot ovog električnog zrakoplova bio je direktor Avinora Dag Falk-Petersen, ali je letjelica s visokom državnom dužnosnicom grubo sletjela u jedno jezero, odakle su se spasili plivanjem do obale, no nitko nije u incidentu bio ozlijeđen.

Budući da su se u slovenskim medijima pojavile špekulacije o tom događaju i nagađanja da nakon njega norveška nastojanja za elektrifikaciju flote i suradnju s renomiranim slovenskim proizvođačem iz Ajdovščine i moguće narudžbe postaju upitni, javio se Pipistrel, objašnjavajući neke okolnosti vezane uz nesreću.

U Pipistrelu u izjavi za javnost tom prilikom naveli su da se nije radilo o rušenju nego prisilnom slijetanju njihova zrakoplova, pri čemu nitko nije bio ugrožen i ozlijeđen te da je po prvim nalazima do spuštanja na jezero došlo zbog gubitka snage motora.

Unatoč tome, nakon ateriranja Pipistrelova modela u vodi nije došlo do udara visokog napona, što zapravo govori o njihovoj sigurnosti, smatraju u Pipistrelu.