Slovenci su pohrlili u Hrvatsku i stvorili kilometarske kolone

Kažu, otvorili su granice zbog turista. Kakvi turisti? Pa tko će čekati toliko da uđe u zemlju kako bi išao na ljetovanje?

Negodovao je muškarac u srebrnom vozilu zagrebačkih registracija. Zatekli smo ga u petak oko podne na graničnom prijelazu Bregana gdje se iz Slovenije vraćao kući u Hrvatsku. Slovenija je u četvrtak proglasila kraj epidemije korone te su ukinuli brojne mjere, dok su na snazi i dalje, kao i u većini zemalja, pridržavanje općih preporuka socijalne distance, higijene i ostalih.

I Hrvatska je ukinula ograničenje prelaska granice za svoje državljane, dok strani državljani pri ulasku u Hrvatsku moraju imati opravdane razloge za ulazak.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Gužva na Bregani

Na Bregani je bila kilometarska kolona, a tamo smo zatekli i mladića iz Srbije, koji je posljednjih pet dana, kako je rekao, bio zarobljen u Sloveniji.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Uspio sam doći do Bregane i sad me ne puste da pješice prođem granicu iako sam u tranzitu. Kažu mi da nađem nekoga u automobilu srbijanskih registracija i uđem s njima u Hrvatsku. Gdje da ja sad nađem automobil srbijanskih registracija, ja samo želim kući - govori nam mladić.

Bio je u Austriji kod tete, radio, te ga je tamo zatekla epidemija.

- Trebao sam se vratiti prije dva mjeseca. Ja samo hoću kući - rekao je mladić, koji je na kraju ipak uspio prijeći granicu.

'Napokon na kavu i šoping u Sloveniju'

Osim Bregane, obišli smo i granični prijelaz Jurovski Brod kraj Karlovca. Tamo smo sreli bračni par iz Slovenije koji se uputio u Malinsku na Krku. Tamo imaju nekretninu i žele provjeriti je li s njom sve u redu. Za ulazak u Hrvatsku morali su predočiti vlasnički list i prijaviti datum povratka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Napokon mogu na kavu i u šoping u Sloveniju, u Metliku. Od sredine ožujka nisam vidio brojne slovenske prijatelje. Kako smo uz samu granicu, gravitiramo prema Sloveniji i tamo obavljamo brojne stvari, a od kako je zavladala korona, bili smo odsječeni i od grada i od svih prijatelja i rodbine. Iznimno se veselim što se situacija normalizira i što ćemo uskoro moći jedni drugima - rekao nam je Duško Grgurić, vlasnik restorana koji se nalazi uz granični prijelaz u Jurovskom Brodu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Preko granice sa Slovenijom jučer je prešao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji se u Ptuju sastao sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom.

- Obje države su odlično upravljale problemima u korona krizi. To je moglo kumovati odlukama obiju vlada da se otvori granica i među prvim smo državama koje su to učinile. To je još jedan signal dobre suradnje - rekao je Pahor.

Milanović je naglasio kako mu je drago da su Slovenija i Hrvatska otvorile granice.

- Radimo to vrlo smjelo i vrlo brzo te je možda to jedini način. Mi smo susjedi, Slovenci imaju i tradicijskih i interesnih veza s Hrvatskom, puno nekretnina - izjavio je Milanović.

Tema: Hrvatska