Slovenci u pojačanoj kontroli otkrili 209 ilegalnih migranata

<p>Slovenska policija je u akciji pooštrene kontrole ilegalnih migrantskih ruta u noći s četvrtka na petak privela 209 migranata, objavilo je policijsko ravnateljstvo, a prenose u subotu slovenski mediji.</p><p>Kako navode u policiji, ove su godine imali nešto manje od 8000 slučajeva nezakonitog prelaska granice, a najopterećenije policijske uprave u tom su smislu one u Novom Mestu, Ljubljani i Kopru, dok se najveći broj migranata nastoji domoći susjedne Italije.</p><p>U policiji navode da je migrantski pritisak posebno pojačan u zadnja dva mjeseca, nakon prestanka lockdowna u državama kroz tzv. balkansku migrantsku rutu, što je dovelo do oživljavanja djelatnosti organizatora ilegalnih prebacivanja migranata iz jugoistočne Europe prema srednjoj i zapadnoj Europi.</p><p>Akcija pojačane kontrole od strane slovenske policije uslijedila je nakon odluke talijanske vlade koja je ovaj tjedan na zahtjev pokrajinskih vlasti iz pokrajine Friuli Venezia Giulia koja graniči sa Slovenijom, policijske ophodnje s talijanske strane granice ojačala manjim brojem pripadnika talijanske vojske.</p><p>Time nije sasvim zadovoljna desnica u pokrajinskom parlamentu koja je predlagala da se zbog sve većeg broja ilegalnih migranata koji ulaze iz Slovenije zatvore malogranični prijelazi sa susjednom državom, kako bi se spriječio eventualni veći migrantski val, ali i opasnost da s migrantima dođe do unosa novih slučajeva koronavirusa.</p>